Presentan cuarto festival DAH

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, presentaron la cuarta edición de ¡DAH!, festival cultural para bebés, niñas y niños de primera infancia, un encuentro que reconoce los primeros años de vida como una etapa fundamental para el descubrimiento, la sensibilidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos a través del arte.

En palabras de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, el trabajo de Alas y Raíces fortalece el acompañamiento cultural a las familias y reconoce a bebés, niñas y niños como sujetos de derecho desde sus primeros años.

“Para la Secretaría de Cultura, la formación cultural en la primera infancia es una prioridad: desde los primeros años se cultivan la sensibilidad, el vínculo comunitario y el ejercicio de los derechos culturales de bebés, niñas y niños”, destacó Curiel de Icaza.

¡DAH! se llevará a cabo los días sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo de 2026, de 11:00 a 17:00 horas, en el Pabellón de Cultura Comunitaria, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Actividades

El público disfrutará una cartelera diseñada en especial para bebés, niñas y niños de 0 a 6 años, con narración oral, música, danza, teatro, juego escénico, instalaciones lúdicas y talleres sensoriales.

La programación consta de 52 actividades que estimulan y propician experiencias cercanas, cuidadas y significativas para bebés, niñas y niños, en las que el asombro, la curiosidad y el juego son lenguajes y formas de expresión propias de dicha etapa.

En su cuarta edición, el festival ¡DAH! reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura, a través de Alas y Raíces, con la atención a bebés, niñas y niños de primera infancia, reconociéndoles como sujetos de derecho y participantes activos en la vida cultural de sus entornos, no solo como público.