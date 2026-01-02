Presentan El aire se olvida sobre el mar

Para cerrar las actividades del año 2025, la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez organizó la presentación del libro El aire se olvida sobre el mar, del escritor Édgar Nuñez Jiménez.

El evento llevado a cabo en pleno centro de la ciudad capital reunió los comentarios de Israel González, Lilus Kikus, Gerardo Moctezuma y Roberto Palacios en torno a la obra de Jiménez Nuñez, la cual forma parte de la colección de publicaciones 2024 del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

Al tomar el micrófono, Roberto Palacios expresó entre otras cosas, que "la obra desarrolla el género del cuento a través de cinco historias, narraciones que poseen una unidad no solo estilística sino conceptual. El lector podrá percibir que en cada relato se manifiesta una suerte de ámbito común, cierta atmósfera de fatalidad que permea en todas las tramas, como si sus personajes se hallaran en el umbral de un cataclismo".

Por otro lado, Gerardo Moctezuma apuntó que la noche, esa muerte breve, se inscribe a lo largo del libro para "decirnos que el aire (lo efímero) nuestro silencio, se olvida sobre el mar (la inmensidad del mundo). El libro busca comprender el mundo a través del estudio de lo sagrado y lo profano".

Mientras que Israel González, en cambio, destacó que los cuentos "se engarzan con otras voces que sirven como epígrafes, como ecos de hombres y mujeres de otros tiempos y geografías que nos susurran al oído; indicios que anuncian, de alguna manera, atmósferas, tramas y que, casi de modo natural, se integran al relato, al mosaico de ideas y sensaciones".

Lilus Kikus por su parte destacó, de manera atinada, que "una creación de estas características haya nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no es casual. Basta levantar la vista, mirar a nuestro alrededor. Pero lo que no sucede tan comúnmente es que alguien sea capaz de conducirnos al borde del abismo, de un abismo al que se le ha bordeado históricamente con mitos y que, atinadamente, son colocados por Edgar Núñez Jiménez como telón de fondo en cada relato".

El aire se olvida sobre el mar es un libro de cuentos del autor chiapaneco Édgar Núñez Jiménez, publicado en 2024 por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) como parte de la colección Najsakopajk.