Presentan el catálogo Latas de Palestina

El cineasta Rodrigo Ímaz asegura que el arte tiene la posibilidad de incidir e invitar a los diferentes actores y partícipes, desde un plano empático, a hablar de temas que normalmente no se tocan porque son complejos, como lo es el conflicto israelí-palestino.

Su interés en mostrar la discriminación que ejerce un Estado hacia un origen étnico está registrado en Latas de Palestina, libro-catálogo bilingüe (español e inglés) de la exposición homónima que alberga el Centro Cultural de España en México.

En la presentación del libro, Ímaz comentó que este proyecto comenzó en 2017, cuando lo invitaron a Jerusalén a presentar su documental Juan Perros, que retrata a un hombre que vive de la basura en Cuatro Ciénagas, Coahuila, y esa experiencia lo llevó a investigar lo que pasa con los desechos que se producen en la frontera entre Palestina e Israel. La premisa era encontrar claves de convivencia y de los territorios en esa línea invisible entre Jerusalén del Este y Jerusalén del Oeste.

“Empecé a encontrar las latas. Al principio me llamaron la atención porque soy grabador. Ese fue el oficio que aprendí en la universidad. He grabado metal y pensé que eran matrices muy bonitas. Después descubrí algo que me contaron mis compañeros de residencia, las latas que tienen el sello de One Shekel son producidas en Israel y su Estado sí las recicla; las que no tienen ese sello son de origen palestino y no son recicladas”, cuenta.

“Es decir, discriminan las latas por su origen. Esta división que existe entre personas también la vemos en los objetos. Se emblematiza el conflicto en este territorio. Las latas me parecía que eran la manera más sutil y silenciosa de mencionar un tema del que no querían hacerlo. Lo importante de las piezas es que dialoguen, provoquen, sean leídas y criticadas, porque estamos hablando de lo que no hablamos”, indicó el artista.

Propuesta

Para Ímaz, encontrarse con esas latas de aluminio fue “una suerte de arqueología contemporánea” que le permitió representar “la discriminación, la injusticia y la irracionalidad en la manera en que tratan el origen palestino de las cosas y de las personas”.

Precisó que la obra de arte no es solo el resultado fotográfico o las latas, sino lo que implicó trabajar con las comunidades y acercarse a las organizaciones que defienden los derechos de los palestinos. El libro, publicado por el sello Hojarasca, además de las piezas de la muestra incluye fotografías etnográficas que retratan el paisaje y contextualizan el proyecto de las latas.

“Por ejemplo, hay una imagen de un niño que mira un letrero en el que dice que si va al servicio militar se convierte en ‘basura humana’. Es interesante porque en el barrio ortodoxo judío no usan tabletas ni tecnología. Toda la comunicación se da todavía con pósters. También hay una foto de un señor con su casa demolida. Cuando me enseñó su casa me dijo ‘me obligaron a derribarla porque no cumplí con las condiciones’”, añade

La curadora de la exposición, Sol Vargas, comentó en su intervención que el arte existe “por muchas razones, pero creo que sí tiene una misión muy importante, que es la reflexión, y esta obra en particular de Rodrigo tiene una reflexión muy fuerte que es, como él lo mencionó, volver a un objeto, una reflexión para que no veamos el objeto, sino veamos lo humano”.

Asimismo, indicó que la publicación incluye textos como una guía que ofrece un contexto del conflicto. Los autores son el internacionalista Genaro Lozano; la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed; la curadora en Art Cube Artist Studios de Jerusalén, Maayan Sheleff, así como el artista y Sol Vargas.