Presentan El Curandero, de Uvel Vázquez

Desde San Cristóbal de Las Casas, el escritor, promotor y tallerista Uvel Vázquez presentó su libro El Curandero, en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

En esta pieza, el autor revive con imágenes muy claras la suspicacia, las peripecias y las andanzas de un personaje llamado Baldomero Aguilar, adentrándonos en su misterio. Vázquez relata con maestría cómo el personaje principal aprende de los menesteres del sanar y cómo desarrolla una forma de atención a la salud. “Con una buena sobada te quitaba la depresión, con saliva sanaba las heridas, con ranas hacía los hechizos de adivinación para los indecisos. Con loción quitaba el mal de ojo, y para amarres usaba siete moscas”, comparte.

Narrativa

Este relato también nos lleva a enterarnos de la soledad que siempre acompaña al protagonista y de cómo aprendió de su abuelo. El autor reconstruye una historia que entrelaza los sueños, el dolor y el misterio que acompañan la existencia de Baldomero.

En su participación, Casandra Fabiola Vargas Flores, quien fue una de las presentadoras, afirmó que gracias a este escrito pudo conocer las andanzas de un hombre de oficio místico, lleno de ocurrencias y de ilusiones.

“Conversamos en el patio, bajo la complicidad de la noche. Mientras él contaba sus hazañas de amarre y de pasión desmedida, yo preparaba café. Serví una taza para él y otra para mí, procedió a endulzarlo; después acercó su nariz chata y morena para sentir el olor, sonrió ligeramente y sus ojos se cristalizaron. Los recuerdos lo asaltaron, supuse que sería una larga noche”, leyó frente a los asistentes.

Finalmente, el escritor indicó que los interesados en conocer esta historia pueden contactarlo a través de redes sociales.