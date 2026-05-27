Presentan el El imaginario limítrofe

Las presentaciones de El imaginario limítrofe continúan por diversos espacios de Tuxtla Gutiérrez. Recientemente, el libro de Emmanuel Grajales Clavel fue comentado en la sala de usos múltiples del teatro Francisco I. Madero.

Al respecto, el maestro Uvel Vázquez destacó que Grajales es un periodista y promotor cultural, egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana y quien comparte sus recuerdos y sus vivencias personales a través de diez relatos que integran la citada obra.

Al respecto, el autor indicó que este escrito es el resultado de un proyecto cultural desarrollado bajo el auspicio del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en el 2019. Agregó que este volumen fue creado tomando como inspiración dos textos importantes de la literatura mexicana: Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel.

Relatos

Al ir construyendo los textos y enrolándose con los cronistas de la ciudad de Tuxtla, Grajales notó que muchos habían escrito sobre el Chiapas de antaño; es decir, de los primeros años del siglo pasado y hasta los años 70. Sin embargo, nadie había documentado la vida en las décadas de los 80, 90 o principios de los 2000.

Fue entonces que comenzó la tarea de ir documentando este pasaje de Chiapas, retratando la realidad y dejando un testimonio de la época. Añadió que mucho de lo escrito en el estado tiene que ver con los pueblos originarios y con ciudades como Comitán, como en el caso de Balún Canán de Rosario Castellano. “La literatura chiapaneca, mucho tiempo fue regional y pocos se hablaba de Tuxtla y de la vida contemporánea”, refirió.

Finalmente, detalló que la serie de crónicas abordaba diversos temas de las mencionadas décadas, pero que con el pasar de las ediciones y de otras lecturas optó por darle un toque más autoficcional, algo similar a lo que han hecho escritoras como Guadalupe Nettel y Fernanda Melchor.