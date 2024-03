El programa LOL: Last One Laughing, que comenzó como un experimento de comedia en México, se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Eugenio Derbez, quien presentó al elenco de su sexta temporada.

En esta ocasión se trata de un grupo de nuevos comediantes e influencers quienes entran por seis horas a una casa donde tienen que hacer chistes con la intención de hacer reír a sus compañeros, el último en reírse es el ganador de un millón de pesos.

Mario Aguilar, Issac Salame, María Chacón, Alex Flores, Juan Berth O, El macaco, Grecia Castillo, Ricardo Polanco, Lapicito y Chingu Amiga son los contendientes de esta serie que se estrena el 8 de marzo en Prime Video.

Durante la presentación, Derbez se dijo sumamente asombrado de que este proyecto haya gustado tanto al público, pues jamás imaginó la respuesta que tendría. “Pensé que esto iba a durar una temporada y hasta ahí y ya vamos en la sexta. Estamos descubriendo nuevos talentos, dándoles una oportunidad a la gente que comienza en la comedia. En un mundo donde todo es políticamente incorrecto, ‘LOL’ es un oasis donde sabes que puedes decir lo que quieras con tal de divertirse”, dijo.

El programa, que es una adaptación de un programa japonés, ahora tendrá como temática una escuela donde el director es Derbez y el prefecto, quien lo ayudará a controlar los sketches, es el ganador de la temporada anterior, Carlos Pérez, mejor conocido como “El Capi” Pérez.

“Ha evolucionado el formato porque, según lo que yo he visto, cada vez entra más ofensivo el comediante. Ahora todos iban con la espada desenvainada. Eso me pasó en la segunda temporada, que entré más inofensivo y creé momentos como el de la Tortuga Ninja porque cuando van cinco horas tienes que pensar qué hay que seguir proponiendo”, señaló Pérez.

Además, Derbez confesó que muchos de sus amigos, figuras consolidadas en la comedia, se han negado a trabajar con él, porque consideran que el formato es muy arriesgado para sus carreras. “Ha sido un reto conseguir elencos. Al principio había una tremenda desconfianza, todos mis amigos me han dicho ‘sí te quiero, pero ahorita no’, porque le tienen miedo al ridículo, a perder. Les decía: ‘no gana el mejor comediante, es un juego de a ver quién se ríe primero’, pero el ego te gana”, señala.

Cuando fue cuestionado sobre la ausencia de Consuelo Duval, con quien trabajó en uno de los proyectos más importantes de su carrera: La familia P. Luche, el actor justificó que, al parecer, ella lo haya rechazado. “Yo a Consuelo la adoro y la invito para muchos proyectos. Yo entiendo que si a mí me hubieran hablado para hacerlo ‘LOL’ hubiera dicho que no, porque a veces tienes mucho que arriesgar y es un experimento. Tengo muchos amigos que adoro y me dicen ‘me da nervios’, pero creo que ‘LOL’ ya ha agarrado un estatus que cada vez es más difícil que nos digan que no”, dijo Derbez posterior a la conferencia.