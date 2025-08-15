Presentan el Himno Teletón 2025

Fundación Teletón se complace en anunciar el lanzamiento del Himno Teletón 2025: “Teletón cambia todo”, una poderosa declaración musical que nos recuerda que, cuando el amor y la generosidad se unen, todo puede transformarse.

Este año, el reconocido cantautor Aleks Syntek regresa para dar vida a este emotivo himno, inspirado en su emblemático tema “Un paso más”, presentado por primera vez en 2002 y que ha acompañado a generaciones de mexicanos en esta causa. Ahora, con una producción renovada y profundamente emotiva, “Teletón cambia todo” se presenta como una nueva invitación a sumar, a creer y a cambiar.

Junto a Syntek, se suman las voces frescas y comprometidas de Natalia Coronado, Ximena Loza, Regina Pavón y Renata Vaca, quienes representan el espíritu solidario de una nueva generación dispuesta a transformar a México desde el amor y la empatía.

El videoclip oficial, dirigido por el cineasta Mario Muñoz, es un homenaje visual a la esperanza que Teletón brinda cada año a miles de familias mexicanas que viven con discapacidad, cáncer o autismo.

Todos los artistas que participan en el himno se presentarán en vivo el próximo 11 de octubre durante el gran Evento Teletón, en una noche inolvidable donde la música, las historias de vida y la generosidad de México se encontrarán una vez más.

El himno “Teletón cambia todo” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 11 de agosto. Fundación Teletón agradece profundamente el apoyo constante de todos los mexicanos, que año con año demuestran que, cuando nos unimos, cambiamos todo.