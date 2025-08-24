Presentan el libro Etnorock II

En la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez de Comitán de Domínguez fue presentado el libro Etnorock II: diez años después, una publicación del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Como parte de esta actividad se contó con la presencia de Damián y Enrique Martínez, integrantes del grupo Sak Tzevul. Dentro del programa hubo una disertación sobre la evolución de este fenómeno sociocultural, además una intervención musical.

La cultura es un derecho

En su participación, el investigador del Cesmeca Martín López Moya destacó el papel de Damián Martínez, egresado de la Facultad de Música de la Unicach, señalándolo como un precursor del rock indígena y gestor en el reconocimiento de este movimiento cultural musical que dio origen al concepto “batsirock”, que es una combinación del rock con la lengua y la cultura tsotsiles. Detallaron que en la publicación también participan como coordinadores académicos Juan Pablo Zebadúa Carbonell y Juris Tipa, quienes junto a López Moya, abordan con profundidad este movimiento sociocultural.

Por su parte, Damián Martínez, cantante, guitarrista y compositor de Sak Tzevul, señaló que la radio fue un medio fundamental para difundir sus canciones antes de la irrupción de las redes sociales, y reconoció el apoyo de músicos consolidados de agrupaciones como Café Tacuba.

De igual forma, subrayó el aporte de académicos e investigadores locales, quienes “han documentado en nuestra lengua este movimiento mediante artículos, investigaciones y el propio libro ‘Etnorock’”, el cual también ha despertado interés en el extranjero.

Desde la perspectiva de Enrique Martínez, incluir las lenguas originarias en la música, principalmente el tsotsil, implicó un desafío creativo. “Queremos hacer algo un poco irreverente, pero también con respeto, tomando como referencia la música tradicional y enriqueciéndola culturalmente”, afirma.

Ambos músicos, coincidieron en la importancia de concebir la cultura como un derecho y no un privilegio, destacando la necesidad de valorar el aporte de los pueblos indígenas no solo en la música, sino en distintas áreas.

Finalmente, la directora de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, Margarita Cancino Crocker, señaló que el recinto está abierto a todas las expresiones culturales, como lo demuestra la inclusión del etnorock en su programación.