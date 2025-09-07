Presentan elenco de Street Fighter

El juego de peleas Street Fighter llegará a los cines. La famosa franquicia de batallas es un icono de los videojuegos desde los años 90; decenas de generaciones crecieron entreteniéndose con sus personajes.

La nueva película está planeada a estrenarse el 16 de octubre del 2026; a poco más de un año y con un casting gigantesco, el hype que se espera genere es inmenso.

Paramount Pictures presenta elenco de la nueva película a través de X, la cuenta oficial Street Fighter Movie compartió el primer cartel de la película, que recuerda a los primeros juegos de la franquicia, la tipografía y textura simula las primeras ediciones de los videojuegos.

Además, se compartió quienes serán las personas encargadas de representar a los 17 personajes de todo el mundo: Andrew Koji como Ryu; Noah Centeno será Ken; Gallina Liang, Chun-Li; Cody Rhodes, Guile; Orville Peck, Vega; 50 Cent, Balrog; Jason Momoa, Blanka; Vidyut Jammwal, Dhalsim; Olivier Richters, Zangief; Hirooki Goto, E. Honda; David Dastmalchian, M. Bison; Roman Reigns, Akuma; Andrew Schulz, Dan Hibiki; Eric André, Don Sauvage; Mel Jarnson, Cammy; Rayna Vallandingham, Juli, y Alexander Volkanovski como Joe.

Del juego a la gran pantalla

La película, que está bajo la producción de Paramount Pictures, se sumará a la tendencia de videojuegos que fueron llevados al cine, como por ejemplo Mario Bros. y Minecraft, o aquellos que se convirtieron en series como The Last of Us.

Esta será la tercera adaptación que tendrá la franquicia de videojuegos, la más recordada fue la estrenada en 1994, Street Fighter: la última batalla, que protagonizó Jean-Claude Van Damme, la cual no fue tan bien recibida por la crítica ni por los fanáticos del videojuego.