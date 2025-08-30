Presentan evolución de Hawlucha

En colaboración, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la marca Pokémon presentaron la nueva evolución de Hawlucha, bautizada como Mega-Hawlucha, que formará parte de las nuevas megaevoluciones del juego Leyendas Pokémon: Z-A.

A través de un video promocional, Pokémon dio a conocer la nueva evolución de este emblemático personaje. El video muestra el enfrentamiento entre dos “pokémons” de tipo Lucha/Volador: el imponente Machamp y el glorioso Hawlucha combaten en el cuadrilátero cara a cara.

El diseño de esta nueva versión mantiene la esencia tradicional de Hawlucha, mostrando los clásicos colores de la bandera mexicana en su cuerpo: verde, blanco y rojo, así como un plumaje largo que simula una capa y una máscara brillante de color negro con destellos dorados.

La primera aparición de Hawlucha en los videojuegos fue en la Ruta 10 de la Región de Kalos, introducido en la Sexta Generación de Pokémon.