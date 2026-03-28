Presentan exposición de Salvador Dalí

El Palacio de Gaviria de Madrid, que permanecía cerrado al público desde el estallido de la pandemia de covid-19, será a partir de ahora el espacio en el que se exhibirá de forma permanente una selección de esculturas y dibujos de Salvador Dalí, uno de los precursores del surrealismo y un artista muy popular.

La exposición “Salvador Dalí infinito” permite ver a lo largo del laberíntico palacete hasta 14 esculturas de gran formato, incluyendo algunas muy importantes en su trayectoria, como Elefante cósmico, Mujer desnuda subiendo escalera, Cabeza de caballo riendo, Cristo de San Juan de la Cruz, Ama de llaves y Alma del Quijote.

Dalí (Figueras, 1904-1989) fue uno de los artistas más excéntricos de los vanguardias europeas y siempre tuvo una especial querencia por los viejos palacios decimonónicos de la alta burguesía decadente. De hecho, su casa-museo está en el palacio que él mismo compró para convertirlo en su vivienda y que tras su muerte alberga gran cantidad de su producción artística, al menos la que no está en las salas de los grandes museos europeos y estadunidenses.

La obra de Dalí se puede ver sobre todo en Cataluña y en Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, donde se encuentra una buena parte de sus piezas más importantes y referentes del movimiento surrealista. Pero en la capital española no había hasta ahora un lugar dedicado en exclusiva a este pintor, que sigue gozando de una inmensa popularidad entre los aficionados al arte.

Qué se podrá ver

El Palacio de Gaviria albergará un importante número de las esculturas y dibujos de la colección Clot y algunas piezas también de la Fundación Dalí, entre estas varias concebidas durante una de las etapas más maduras y experimentales de Dalí, que exhiben la evolución de su lenguaje plástico hacia formas que combinan la precisión técnica con su libertad onírica.

Ros Perales, curadora de la exposición permanente, explicó que “cada escultura constituye un ejercicio de virtuosismo que subraya la versatilidad de un artista que nunca dejó de explorar nuevos medios de expresión. La muestra destaca por un conjunto de 14 esculturas que fueron concebidas por Dalí a partir de 1973 y de las cuales se realizaron algunas ampliaciones bajo su autorización. Son piezas poco conocidas por el gran público, con temas variados y cargadas de referencias culturales que revelan un momento de intensa experimentación formal e intelectual y que reflejan su trayectoria onírico-surrealista, en la que se aprecian referencias a movimientos artísticos, autores universales, literatura, religión y ciencia”.

Algunas de las secciones más destacadas son las que dedica a otros tres genios del arte, como Dante Alighieri y su Divina Comedia, Miguel de Cervantes y su mítico personaje del Quijote de la Mancha, y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla. También está presente Gala, su musa y compañera, por medio de una serie de dibujos y una escultura.

Temas

La curadora explicó los motivos por los que también se incluyó en la muestra una serie de piezas relacionadas con la Iglesia católica y el Cristo crucificado: “Dalí exploró la redención y el misticismo católico desde una perspectiva que combina ciencia, fe e iconografía clásica, generando imágenes de profunda carga simbólica vinculadas con su propia reconversión espiritual. El artista exploró la redención católica mediante una fusión de misticismo, ciencia y fe, buscando la belleza divina más que el sufrimiento. Como reflejo de su propio proceso, recreó imágenes icónicas que lo vincularon con su propia conversión: Adan y Eva, como el principio de todo, y San Juan Bautista como lo que está por venir”.

En la exposición también se muestra una serie de fotografías tomadas por Jacques Leonard, un fotógrafo francés afincado en Barcelona y amigo cercano de Dalí, quien realizó hasta tres grandes reportajes a lo largo de su vida, uno de estos inédito y del que se incluyen algunas imágenes.