Presentan iconografía de Castellanos

Comitán, la tierra que vio crecer a Rosario Castellanos, fue el marco de la presentación del libro Rosario Castellanos. Nací de mi sueño. Iconografía, en el marco del 101 aniversario de la escritora mexicana.

En el evento celebrado en el centro cultural del mismo nombre participaron los escritores José Martínez Torres y Liz Sáenz, acompañados del maestro Alejandro Molinari Torres.

En un emotivo acto, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), llevó a cabo la primera presentación de este volumen. Detallaron que la elección del municipio de Comitán como sede responde a la premisa de que la gran escritora creció, se formó y abrevó las esencias de su proceso creativo en esta tierra.

Al respecto, la directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, destacó que el libro es un testimonio visual indispensable.

Velada

En nombre del gobernador Eduardo Ramírez, se obsequió un ejemplar de esta valiosa iconografía a cada una de las personas que asistieron, además de las entregas destinadas a los Círculos de Lectura locales.

El diálogo literario y la edición de la obra, que funciona como un entrañable álbum personal que rescata el árbol genealógico y los años de infancia de la autora, corrió a cargo del escritor y crítico José Martínez Torres, junto a Rafael Vargas.

En su intervención, Liz Sáenz remarcó una poderosa frase de José Martínez Torres que definió el espíritu de la tarde: “Rosario es comiteca por los cuatro costados”, aludiendo a los cuatro puntos cardinales del espíritu.

La velada cultural, que convocó a la comunidad artística y al público en general, inició con la musicalización de poemas emblemáticos de Castellanos, tales como “Tejedoras de Zinacantán” y “Toda la primavera”, por Pablo Rodríguez, junto a Gema Velasco, Jazmín Hernández y Raymundo Pineda.

Con estas acciones, el gobierno de Chiapas a través del Coneculta, reafirma su compromiso de descentralizar la cultura, honrar la memoria histórica y mantener vivo el legado de la escritora universal del estado.