Presentan La máscara del rey maya

El 30 de octubre, en el Museo de San Cristóbal de Las Casas, conocido como Musac, será presentado el libro La máscara del rey maya, de Raquel Martínez-Gómez. La actividad contará con Eddie E. Alfaro Coutiño como moderador y comenzará a las 17:00 horas.

El volumen publicado por la editorial Planeta muestra el lado humano del arqueólogo francés nacionalizado mexicano Alberto Ruz Lhuillier, explorador de diversas ciudades mayas y quien se destacó por descubrir la tumba del rey Pakal en el Templo de las Inscripciones de Palenque.

La citada historia llegó a Martínez-Gómez por medio de Claudio Ruz, hijo del citado investigador. En entrevista para La Jornada Maya, la autora explicó: “Hacía poco que había fallecido mi padre, y en esa necesidad de contar una historia de ese vínculo, no quise contar la mía, pero sí tenía esa necesidad de hablar del amor al padre y encontré otra persona que adoraba al suyo (Claudio Ruz). Entonces había ahí algo que me tocó también la fibra sensible, vi llorar a una persona culta, inteligente y decidí contar la historia”.

El libro fue dado a conocer recientemente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), por lo que el rector de la institución, José Solórzano Marcial, agradeció a la escritora y al poeta Hernán León Velasco por hacer posible la presentación de esta importante obra en Tuxtla Gutiérrez. “Considero que este trabajo literario es muy importante porque aporta una mirada distinta de un descubrimiento relevante, no solo para la arqueología mexicana, sino una contribución mundial”, externó.

En su intervención, la arqueóloga e investigadora de la Unicach Fanny López Jimenez expresó que esta novela permite desentrañar a la persona. “Porque conocemos a un Alberto Ruz como arqueólogo, muy disciplinado. Obviamente, yo nunca lo conocí, siempre me hablaron de él, conocí los espacios donde estuvo y siempre tuve la curiosidad de conocer más sobre él”, señaló.

Por su parte, Hernán León Velasco, presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, destacó la valía de la esta obra y refirió que la narrativa científica es rígida, mientras que la literaria ofrece los matices y la flexibilidad del ser humano.