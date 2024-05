“Queríamos traer de vuelta la nostalgia por el cine de terror”, aseguró Sydney Sweeney durante la conferencia de prensa por el estreno de su nueva película Inmaculada, que llegará a salas de cine el próximo 30 de mayo.

En la historia de terror y suspenso, la actriz interpreta a Cecilia, una monja devota que llega a un convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual, experiencia que se transformará para ella en una pesadilla. Además, contaremos con la presencia de Álvaro Morte, que le da vida al padre Sal Tedeschi, quien trabaja en el convento.

“Creo que la película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico, está filmada muy hermosamente, Álvaro es absolutamente increíble en la película, estoy agradecida de que esté en este filme conmigo, y pusimos mucho de los filmes de terror, como los ‘jumpscares’ (sustos repentinos) y diferentes elementos a lo largo del filme. Queríamos traer la nostalgia por el terror a esta generación”, compartió Sweeney desde un hotel ubicado en la Ciudad de México.

El actor español, reconocido por series como La Casa de Papel, confesó que en lo personal no es fan de las cintas terror, pero considera que este filme producido por Sydney Sweeney puede dar pie a una conversación más allá del aspecto religioso o el propio terror.

“Cuando me llegó el guion fue como ‘por favor, ¿una película de terror?’, y lo leí y no diría que me divertí, pero me di cuenta de que la película no era solo entretenimiento, sino que estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente es necesario hablar en términos de que este convento es un mundo lleno de mujeres controlado por un solo hombre, incluso los hombres controlan el cuerpo de las mujeres”, señaló. “Había muchos temas de los que me interesaba formar parte, yo creo que no es una película solo sobre Dios, y es muy lindo que saliendo del cine temas elementos para entablar una conversación sobre cosas importantes y que muchas de ellas tienen que ver con las mujeres”.

El filme que llegará a mil 500 salas mexicanas había estado en la mente de Sydney desde hacía diez años. De ahí que la actriz de 26 años aprovechó para decirles a sus seguidores y aquellos que están buscando comenzar en la industria del entretenimiento que no quiten el dedo del renglón: “No tomen un no por respuesta, porque audicioné para esta película hace diez años y no obtuve el papel, y pude haber tomado eso e irme y desaparecer, pero sabía que realmente quería hacerla así que empujé todas las barreras e hice que sucediera. Y es mucho trabajo, fueron 10 años de tratar de juntar las piezas, el guión, financiación, locaciones, actores, todo, pero puedes hacerlo”.