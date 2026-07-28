Presentan libro de amor y desamor

Como parte de la programación del Viernes de Jardín en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la escritora Jennifer Y. Gordillo presentó su poemario Fragmentos de sal y miel.

En el evento, las presentadoras resaltaron las cualidades de la obra e indicaron que los poemas que la integran son capaces de remover las memorias de los lectores, llevando a la reflexión y la introspección.

Comentarios

“‘Fragmentos de sal y miel’ nos confronta. Leerla fue como asistir a una función de cine privada donde el proyector reflejó sus imágenes directamente en mi imaginación. Con cada uno de los poemas fueron apareciendo escenas de mi vida, experiencias que viví en carne propia, y esa es la magia que logra, poder llevarnos a viajar a nuestro interior”, mencionó Mercedes del Rocío.

Elia Yasmín Rodríguez Molina comentó que existen dos tipos de libros: aquellos que cuentan historias y otros que nos hacen adentrarnos en estas. “‘Fragmentos de sal y miel’ pertenece a la segunda clase, ya que desde que cierras la última página del libro, este sigue habitándote, no porque nos haya dado respuestas sino porque nos ayuda a formular preguntas que nosotros no nos atrevemos a realizarnos. Cada poema revela un fragmento del alma, sobre todo de quien se atrevió a escribir cuando el silencio aún pesaba”, refiere.

En tanto, la autora explicó que los poemas nacieron después de un proceso personal que le llevó mas de tres años. Añadió que la obra consta de cuatro secciones, en las que se abordan temas como el amor y el desamor. Asimismo, adelantó que este volumen que próximamente se presentará en otros espacios culturales del estado, en ciudades como Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez, se publicó gracias a la Editorial K de Tapachula, Chiapas.

Finalmente, informó que los interesados en adquirir el libro pueden encontrarla en la plataforma Amazon. Cabe resaltar que la presentación estaba programada para el viernes 17 de julio, pero debido a los sismos registrados ese día, se pospuso para el viernes 24 de julio.