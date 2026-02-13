Presentan libro de Enrique Krauze

A medio siglo de su publicación, el ensayo histórico Caudillos culturales en la Revolución mexicana —que hoy conforma el primer tomo de las obras completas de Enrique Krauze— fue presentado en El Colegio Nacional. Además de Krauze, en el evento estuvieron el crítico literario Christopher Domínguez Michael y los escritores Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Serna.

“Ya he contado algunas veces esto, pero vale la pena quizá recordar que yo quería estudiar a los intelectuales de la Revolución mexicana en la Revolución mexicana. Porque, habiendo participado en el 68, me pareció muy desconcertante y decepcionante el papel de los intelectuales en el 68 y, sobre todo, después del 68 porque la mayoría se fue con Echeverría (salvo mi maestro Daniel Cosío Villegas y también Octavio Paz). Naturalmente, mis simpatías estaban con quien se oponía al nuevo presidente de la República”, recordó Krauze.

Entonces, el historiador quería estudiar y analizar la experiencia de los intelectuales en una lectura que, como uno de los puntos en común de los presentadores, sirviera para comprender el presente desde el pasado y viceversa.

Comentarios

Durante su participación, Serna dijo que muchas de las cualidades que han persistido en la obra de Krauze aparecen ya en Caudillos culturales en la Revolución mexicana.

Una de estas cualidades es el “interés por los personajes de la historia que no figuran en el altar de la patria porque no fueron héroes de la espada, sino héroes discretos que se dedicaron a educar, a fundar las instituciones que educaron a millones de mexicanos o que les dieron medios de subsistencia.

“Otra de sus características es el cultivo de la biografía breve. Las excepciones, creo, del cultivo de la biografía breve serían justamente los caudillos cultores en la Revolución mexicana, donde hay una biografía más o menos extensa de los dos protagonistas: Gómez Morín y Lombardo Toledano, y el segundo libro de Krauze que es la biografía intelectual de Daniel Cosío Villegas”, expuso Serna.

Para Jesús Silva-Herzog, Caudillos culturales en la Revolución mexicana es quizá el más académico de los trabajos de Krauze: “No podía ser de otra manera porque es el trabajo que presentó en El Colegio de México para obtener el título de doctor. Pero lo que me parece muy importante es que, incluso en este texto tan estricto y rigurosamente académico, lo que encontramos es una muestra del talento narrativo, de una innegable vocación de estilo. Lo que tenemos frente a nosotros en este libro es un extraordinario lienzo que hila la confesión y el desplante, lo íntimo y lo público, lo luminoso y lo oscuro. Plutarco es el guía de estas vidas paralelas. Escribo vidas, no historias, decía Plutarco”.

Cuando tomó la palabra, Domínguez Michael dijo que, como decía José Luis Martínez, “la cultura no puede ser un grupo de solitarios, desinteresados de la vida pública, encerrados en la proverbial Torre de Marfil, sino una actividad honorable, desde luego constructiva, como constructivos son, ya se dijo, todos los personajes de ‘Caudillos culturales en la Revolución mexicana’”.

“Enrique Krauze, sin lugar a dudas, forma parte de los hombres que construyen (y ha construido mucho), y no de aquellos que todavía abundan, por desgracia, que destruyen”, continuó el crítico literario.