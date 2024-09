Presentan libro Los años decisivos

Continúan las actividades para conmemorar un hecho histórico de gran importancia. Cortesía

El historiador Roberto Ramos Maza presentó en el Museo del Café de Chiapas su libro Chiapas 1821-1824. Los años decisivos, el día 13 de septiembre, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México.

En el evento se contó con la participación del Carlos Román, Fanny López Jiménez, Carlos Montesinos Kramsky y el director de Publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, César Trujillo.

En distintas oportunidades, el también geógrafo ha manifestado que se trata de nueva edición y que además de plantear todo el escenario histórico de hace 200 años de manera breve, tiene como atractivo la inclusión de documentos, con la finalidad de que el lector pueda corroborar los hechos. “En este libro pueden ver exactamente qué dice el acta de la federación de Chiapas a México de hace 200 años”, indicó Ramos Maza.

De igual forma, puntualizó que todavía hay personas que dicen, erróneamente, que “Chiapas se anexó a México”, cuando lo que se vivió fue un proceso de federalización. “No es una anexión; uno, por lo que significa el concepto, que da un tono como si el proceso hubiera sido a la fuerza, y no fue así, sino que fue un proceso civil, pacífico y voluntario, porque así lo decidieron los chiapanecos. Por otro lado, no fue una anexión porque no existía una República Mexicana a la que se hubiera unido Chiapas, que es un punto de vista que nunca tomamos en cuenta. En realidad, Chiapas se une con las otras 18 entidades federativas que forman la República Mexicana hace 200 años”, expuso.

Asimismo, detalla que Comitán votó a favor de unirse a México, contrario a lo que manifestaron lugares como Tuxtla, Tamalá, Ixtacomitán, Tapachula y Palenque, que votaron por seguir unidos a Centroamérica. Finalmente, destacó que en libro están transcritos los nombres de las personas que firmaron a favor de pertenecer a la naciente República Mexicana.