Presentan libro Parir bajo la lluvia

La escritora comiteca Selene Argueta presentó su libro Parir bajo la lluvia, en el restaurante Candilejas de Tuxtla Gutiérrez, contando con los comentarios de Damaris Disner y Luis Enrique Moscoso.

La publicación ganadora del premio La Terrestre Raíz de las Palabras, organizado por el Puente Cultural del Sur Sureste y el Ayuntamiento de La Independencia, aborda la violencia generada por los grupos del crimen organizado en la Meseta Comiteca-Tojolabal, la cual provocó el desplazamiento de miles de personas de la zona en años recientes.

Compartió que el volumen surgió de manera espontánea. “El libro parte de una investigación en un momento cuando la Meseta Comiteca-Tojolabal y parte de la sierra de Chiapas inicia con un desplazamiento masivo causado por los grupos del crimen organizado”, relató.

Entrevistas

La autora refirió que personas de diversas comunidades llegaron a Comitán de Domínguez en calidad de refugiados, por lo que ella se dio a la tarea de hacer algunas visitas con fines educativos y lúdicos, pues es maestra de educación primaria. “Me encuentro con situaciones muy delicadas y especiales que las mujeres me compartieron. Esas vivencias me las llevó a casa, encontrándome con situaciones sociales más allá de lo educativo”, expuso la poeta.

“Empiezo a tener testimonios muy cercanos e historias demasiado profundas de las mujeres, mismas que las comienzo a registrar por medio de anotaciones. Transcurrido el tiempo me doy cuenta de que son situaciones que me habían marcado de manera fuerte y por ello buscó la manera de desahogarme a través de la escritura”, abundó.

La poesía fue el género que mejor se adaptó para abordar dichas historias. “Esos testimonios se convirtieron en poemas que estuvieron mediados de una situación real, pero a la que vez estaba en combinación con mi percepción de la realidad y con mi análisis social”, detalló.

El libro Parir bajo la lluvia está compuesto de 17 poemas de largo aliento, mismos que fueron merecedores del mencionado reconocimiento el año pasado. Finalmente, señaló que la presentación del día viernes formó parte de las actividades de promoción de este volumen editado por el sello Espantapájaros, de Luis Enrique Moscoso.