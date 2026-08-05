Presentan libro sobre Luis Alcoriza

Como parte de las acciones que realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para fomentar la lectura, difundir las creaciones literarias y rescatar el legado de figuras que marcaron la historia cultural del país, se presentó en la Cineteca Nacional el libro Luis Alcoriza. Lo que importa es vivt, del investigador, escritor, guionista y periodista Rafael Aviña.

La obra es el resultado de una investigación por aspectos poco explorados de la vida y el legado de Alcoriza, cineasta español nacionalizado mexicano, cuya filmografía marcó el desarrollo del cine nacional contemporáneo.

Durante la presentación la directora general de Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, resaltó: “Es un orgullo presentar esta edición de Cineteca Nacional, un proyecto que tras mucho tiempo concluye y que le debemos al equipo de investigación y publicaciones de esta instancia”.

El texto de Aviña, explicó, también aborda la complejidad de la migración de España a México, la dupla autoral que en escritura cinematográfica conformó Alcoriza con su compañera de vida, Janet Alcoriza, así como su relación creativa con el cineasta Luis Buñuel.

Trayectoria

El autor rememoró la construcción del texto y destacó que se recorre la trayectoria cinematográfica de Alcoriza y su paso por diversas facetas como guionista, actor y director; también resalta la presencia femenina y la importancia de Janet Alcoriza, una de las primeras mujeres guionistas con quien Luis Alcoriza realizó cerca de 40 guiones adelantados a su época. Y agradeció el apoyo a familiares, amigos y a la Cineteca Nacional, Aviña recordó al crítico de cine Carlos Bonfil.

“La génesis del libro se dio en 2019. Su escritura coincidió con el primer año de la pandemia y con una serie de incertidumbres laborales, profesionales y emocionales. Entre el caos y el temor a revisar las películas de Alcoriza, el hecho de rastrear su biografía y plasmar una investigación rescató mi cordura y estabilidad afectiva. Por ello le debo tanto a este libro, es el único que va a permanecer siempre en mí, pues representó muchísimas cosas y sigue representando muchísimo. Es para aquel Rafael Aviña que fui, el que soy y el que intento ser”, sostuvo el autor.

En tanto, Raúl Miranda, investigador adscrito a la Cineteca Nacional, mencionó: “El libro concentra una gran cantidad de datos. Es muy revelador y una publicación profundamente ilustrada”. A lo largo de la charla los investigadores comentaron el proceso creativo y el estilo fílmico del realizador de 23 películas y 50 guiones cuyas producciones destacan títulos como Tiburoneros (1962), Tarahumara (1964), Mecánica nacional (1971) y Presagio (1974), entre otros.

Como parte de la presentación literaria se proyectó en la Sala 4 de la Cineteca Nacional el mediometraje Esperanza, dirigido por Luis Alcoriza, que integra el tríptico Fe, esperanza y caridad (1972), de Alberto Bojórquez y Jorge Fons. Producido por Escorpión Films y Estudios Churubusco en los años setenta.