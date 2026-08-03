Presentan libros Senda del recuerdo

Los volúmenes 1, 2 y 3 del libro Senda del recuerdo, de la autoría del profesor Margarito Escobar Laguna, fueron presentados como parte de las actividades del Viernes de Jardín en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Estas obras contienen gran parte de la producción literaria creada por el maestro oriundo de Pijijiapan, Chiapas, quien ha plasmado sus sentimientos y vivencias personales.

De todo un poco

En estos libros se pueden encontrar versos sobre el amor a la familia, a los nietos, a los hijos y a las amistades. También acerca de situaciones como la pérdida, la nostalgia y la muerte. En los mismos volúmenes, el autor aborda diversos temas sociales como el levantamiento armando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En las tres publicaciones, el también músico afirma que ha encontrado en la poesía una manera de encausar sus pensamientos e inquietudes, y detalla que muchos de los poemas fueron escritos desde que era un adolescente, allá por los años 70.

“El primer volumen contiene textos creados desde los años 72 y 74, hasta el 2006, cuando se publica el primer libro, mientras que el segundo inicia en el 2007 y se finiquita en el 2024. A raíz de la muerte de mis padres doy por cerrada esa etapa y comienzo con el tercer libro”, detalló el profesor egresado de la Normal Rural Mactumactzá.

En su participación, el escritor manifestó que si obra está cargada de sentimientos, de experiencias de vida, de desengaños, de triunfos, de altas y bajas. No obstante, expone que también ha tomado referencias y vivencias de otras personas.

Para los interesados en conocer las propuestas, se pueden contactar con el autor a través de su página personal en Facebook donde se encuentra como Margarito Escobar Laguna.