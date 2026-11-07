Presentan Lo que se hereda sin palabras

La literatura volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad. La noche del pasado sábado, el mirador El Pósito del ejido Córdova Matasanos, en el municipio de Unión Juárez, fue el escenario de la presentación del libro Lo que se hereda sin palabras, del escritor Maximino Pérez Mejía, comentado por Josué Nandayapa, director de Alma de Letras Editorial.

Velada

En un ambiente lleno de emociones, encuentros y reflexiones, los asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a una obra que invita a reconocer el valor de las enseñanzas familiares, los principios, la fe, la perseverancia y aquellos ejemplos de vida que se transmiten de generación en generación, muchas veces sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

A través de sus páginas, Maximino Pérez Mejía aborda una de las herencias más significativas del ser humano: aquella que no se mide en bienes materiales, sino en valores, recuerdos, experiencias y enseñanzas que permanecen en quienes vienen después.

La presentación permitió compartir con los asistentes el trasfondo de esta historia y reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestras raíces, honrar a quienes nos precedieron y comprender que buena parte de lo que somos tiene su origen en las personas que marcaron nuestro camino.

Nuevos públicos

Por su parte, Alma de Letras Editorial expresó su agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de llevar la literatura a espacios comunitarios, donde las historias encuentran nuevos lectores y se convierten en motivos de diálogo y convivencia.

La actividad reafirmó la importancia de generar espacios culturales fuera de los escenarios tradicionales, acercando los libros a las comunidades y reconociendo el poder de la literatura para preservar la memoria y fortalecer los vínculos humanos.

Con esta presentación, Lo que se hereda sin palabras continúa su camino, llevando un mensaje que trasciende sus páginas y recuerda que existen legados que no necesitan escribirse para permanecer toda la vida. Porque hay herencias que no se escriben, pero que nos acompañan toda la vida.