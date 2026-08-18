Presentan Luciérnagas de Armando Salgado

La presentación del libro ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Meza 2024, Luciérnagas de Armando Salgado, se llevó a cabo el pasado jueves 13 de agosto en Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana (Cecut), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, el pasado jueves 13 de agosto.

La directora del recinto, la maestra Miriam García Aguirre, dio la bienvenida al escritor y poeta Armando Salgado autor del libro Luciérnagas, quien ostenta este premio, al público que acompaño esta primicia y a Balam Rodrigo, Jorge Ortega y Rosela Granados, plumas que acompañaron el lanzamiento del volumen mencionado.

“Es un honor para nosotros formar parte de esta conversación, ser la sede de este encuentro, muchas felicidades. Armando, nos da muchísimo gusto que puedas estar acá. Gracias a todos los invitados de esta tarde, para nosotros es motivo de gran alegría poder tener este encuentro con ustedes, presentar esta nueva publicación del Centro Cultural Tijuana”, señalo la funcionaria federal.

Visión

El autor de Luciérnagas destacó que “es un libro de poesía que explora la historia de las escuelas normales rurales de nuestro país, donde se manifiestan distintas voces que retratan la realidad de este sistema educativo, jóvenes que, desde la periferia, sobreviven ante un sistema político que en algunas ocasiones reduce sus horizontes y oportunidades”.

Asimismo, “es un libro que además de hablar sobre experiencias reales, como el caso de la Escuela normal Raúl Isidro Burgos de la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, justamente tiene este esquema de vida estudiantil, entonces Luciérnagas es un mapa para entender un poco más la lucha ideológica en torno a la necesidad de construir un mundo mejor, siempre desde una visión emancipadora, juvenil”, apuntó.

Salgado habló desde su “experiencia vivida, soñada, sufrida, dentro de una escuela normal siendo testigo del movimiento social y de justamente esta pugna ideológica de este cruce de juego entre el Estado, entre el gobierno mexicano y muchas veces la vida diaria de los estudiantes que a esa edad creemos que podemos cambiar el mundo”.

Comentarios

El poeta Jorge Ortega expresó: “‘Luciérnagas’ es un libro poliédrico porque no solamente es un libro de poemas, sino también es un testimonio, un documento y un refrendo del compromiso de la poesía con la sociedad de nuestro tiempo, hace justicia a los movimientos de las escuelas normales del país, de los estudiantes normalistas que desde todo el siglo pasado y lo que va de este, como sabemos, han sido fermento de la lucha social y de la gestación de muchas ideas de cambio”.

Añadió que la obra se “ocupa de intentar rendir a distancia un homenaje a toda la lucha colectiva del magisterio mexicano y lo más llamativo, algo que le otorga bastante autoridad moral a este libro, es el hecho de que el propio autor es profesor normalista. De manera que es también, creo yo, un gesto muy admirable de solidaridad con su propio gremio y nada más y nada menos que a través del lenguaje de la poesía”.

Por su parte, Balam Rodrigo externó: “Quiero decirles que me tocó formar parte del jurado que decidió el premio Raúl Rincón Meza, en este caso le tocó a Armando Salgado ser el ganador pero hubo al menos cinco libros de muy buena factura de muy alto nivel de calidad que seguramente ya fueron merecedores de otros premios, pero fue elegido el libro ‘Luciérnagas’”.

“Este libro discurre por distintos movimientos sociales, ideológicos, políticos, educativos, e incluso sexuales desde la crónica epistolar documental sobre el normalismo rural y sus atavismos, hasta el testimonio poético literario escrito en el seno de diversas revueltas. Denuncia la violencia, el terror y la injusticia utilizados como políticas de estado para reprimir y silenciar a aquellas personas que actúan o viven contra las normas preestablecidas”, sentenció Rodrigo.

En su alocución, Rósela Granados Andrade manifestó que “este libro tiene una importancia bastante fuerte enfocada en lo que es la educación, el normalismo, en la poesía y desde esas ópticas de cómo se vive toda la atmósfera, no sólo de los que están dentro de una normal sino también los problemas de la sociedad”.