Presentan Mátalos en caliente

Desde el Pabellón Chiapas instalado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo la presentación de Mátalos en caliente, del escritor Ary Uriel. Cristina Patishtán, en su intervención, indicó que este volumen está conformado por diversos cuentos cortos del autor chiapaneco.

Precisó que esta obra fue una de las seleccionadas para integrar la colección Najsakopajk, que editó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas este año. El volumen, aseguró, se ha presentado en diversas partes del estado y en países como Colombia.

Comentó que el libro consta de once relatos breves, todos con la línea temática de la Revolución mexicana. “Cada relato es una historia, como una estrategia para contar la Revolución, misma que no es lineal. Cada cuento se cierra en su propia esfera, rematando la historia con su fuerza particular. El escritor nos sumerge en la psicología de sus personajes revelando cuestiones humanas que atraviesa cada uno en su historia”, compartió.

Contexto

El autor mencionó que el título de la obra viene de la anécdota de un intento de sublevación en Veracruz. “Nueve personas quisieron revelarse ante el gobierno de Porfirio Díaz, por lo que el gobernador Mier y Terán envió un telegrama al presidente dándole a conocer la noticia, a lo que el presidente respondió con otro telegrama diciendo: ‘Mátalos en caliente y después averiguas’”, contó.

Aquel hecho es uno de los más trágicos de la historia nacional y que está representado en uno de los cuentos del libro. Ary Uriel añade que las once historias están planteadas desde el contexto social conocido como la Revolución mexicana, abordando la participación de las mujeres como soldaderas, mensajeras y periodistas, pero también habla de eventos sociales como las corridas de toros.

Finalmente, expuso que una de las grandes posibilidades que ofrece la narrativa o la creación literaria es justamente que esos impulsos pequeñitos de pronto se convierten en una crónica, en un ensayo, un cuento o una novela. Las actividades en el Pabellón Chiapas continuarán por lo que resta de la FIL, que convoca a escritores de diversas latitudes.