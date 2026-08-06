Presentan Mercado Creativo Digital

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Centro de Cultura Digital (CCD), en colaboración con la Secretaría de Economía, el municipio de Querétaro y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, invita a personas creadoras, gestoras culturales y público en general a la presentación del Mercado Creativo Digital, un directorio de registro y consulta dirigido a fortalecer las industrias culturales y creativas, el jueves 13 de agosto de 2026, de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro.

Este visibiliza los trabajos culturales y artísticos, fortalece las redes de creación y colaboración entre sus agentes (dentro y fuera del ámbito cultural) e impulsa la sostenibilidad de las prácticas creativas en el entorno digital. Se trata de una herramienta pública que vincula cultura, tecnología y economía para acercar a las comunidades creativas de todo el país.

La directora del CCD, Marcela Flores Méndez, explica que Mercado Creativo Digital tiene el objetivo de ser una herramienta pública que reconozca el valor de la creación contemporánea. “Se trata de un espacio que permite identificar quiénes están creando, desde dónde lo hacen y cómo se pueden generar conexiones entre comunidades, instituciones y sectores productivos”, indicó.

A través de un perfil, las personas usuarias se registran a un directorio especializado que facilita la vinculación con otras personas del sector y el acceso a nuevas oportunidades de colaboración, pueden compartir información sobre su trabajo, disciplina, trayectoria, proyectos y servicios. Además, pueden acceder a recursos de formación, materiales especializados, herramientas y talleres que fortalecen el desarrollo de sus iniciativas.

Mercado Creativo Digital es resultado de una trayectoria de investigación y trabajo de la Secretaría de Cultura federal, a través del CCD, en materia de economía cultural y creativa, que inició en 2012. Esto permitió diseñar una plataforma pública, colaborativa y sostenible, concebida para ser gestionada por su propia comunidad y ofrecer un entorno digital seguro, accesible y orientado al fortalecimiento del ecosistema creativo.

El directorio ha sido presentado en Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala. Ahora, en Querétaro, la presentación incluye una sesión de acompañamiento para que las personas puedan registrarse y conocer las herramientas de la plataforma para difundir su trabajo, establecer redes de colaboración y fortalecer sus proyectos.

Asimismo, el registro en el directorio se puede hacer a través de las páginas mercadocreativodigital.com y centroculturadigital.mx.