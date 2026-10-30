Presentan Multiverso Nestlé El Festival

Multiverso Nestlé 2026 El Festival es, sin lugar a dudas, la experiencia musical más grande y esperada del año. Diseñado para superar cualquier expectativa, es el evento que reúne en un mismo lugar a los máximos exponentes e ídolos del momento siendo este año un Escenario 360. Esta fusión de talento y géneros es posible gracias a la unión sin precedentes de dos gigantes de la radiodifusión en México: Exa FM y La Mejor FM.

Los próximos 18 y 19 de noviembre, el emblemático estadio Alfredo Harp Helú vibrará como nunca al convertirse en la sede oficial de Multiverso Nestlé 2026 El Festival. Durante dos jornadas inolvidables, miles de asistentes disfrutarán de un despliegue de producción de primer nivel que conectará los ritmos vibrantes del pop, la fuerza de la música urbana, la pasión del regional mexicano y las tendencias globales más escuchadas.

Entre los primeros grandes talentos confirmados destacan Elena Rose, Lunay, Santos Bravos, La Arrolladora Banda El Limón, Xavi y Los Bybys, Fey, Calle 24, Kid Phenomenon, Leonardo Aguilar, De La Ghetto, Montéz de Durango asegurando un espectáculo lleno de energía. Además, en los próximos días se revelarán más sorpresas y artistas estelares que se sumarán al cartel oficial.

Con la llegada de esta nueva edición, Exa FM y La Mejor FM reafirman y consolidan su liderazgo en la industria del entretenimiento. Ambas marcas continúan apostando por eventos masivos, en vivo y con producción impecable, reafirmando su compromiso constante de crear experiencias memorables, enriquecedoras y de alta calidad que fortalezcan de manera única el vínculo y la cercanía con su fiel audiencia.

Por quinto año consecutivo, Multiverso Nestlé 2026 mantiene su filosofía de ser un festival cien por ciento gratuito, como agradecimiento al público. Para asegurar sus accesos, las personas interesadas deberán mantenerse sintonizadas a la transmisión en vivo, seguir las redes sociales de Exa FM y La Mejor FM, y participar activamente en las exclusivas dinámicas y promociones que se realizarán para que nadie se quede fuera del gran evento y tengan la oportunidad de ver en vivo a sus artistas preferidos.