Presentan ¿Papá es un pez?

La Feria Municipal del Libro de Tuxtla Gutiérrez inició con la presentación del libro ¿Papá es un pez? De la escritora chiapaneca Damaris Disner Lara.

El volumen que recientemente fue elegido para ser parte del acervo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas aborda el tema de la ausencia pero dirigido hacia las infancias.

En entrevista con la también promotora cultural, expresó que se siente muy feliz de estar abriendo las actividades de esta fiesta de las letras, pero también porque justamente hoy, Luis Enrike Moscoso, su editor, se encontraba en la Ciudad de México entregando los libros que pasarán a formar parte de los acervos de las bibliotecas públicas del país. “A menos de un mes de que lanzamos esta publicación ya esta dando pasos agigantados, pues recientemente el volumen compitió contra muchos ejemplares y fue elegido para distribuirse a todo México”, sostuvo Damaris.

Destacó que este es un gran logro para las editoriales independientes como la que tiene Luis Enrike.

Temas

Acerca de su volumen, expresó que ¿Papá es un pez? Es un libro que habla sobre las ausencias paternas, como la del papá que se va por el chocolate y ya no regresa, o el padre que desafortunadamente muere y que también se convierte en una ausencia, y el padre que está fisicamente pero que no emocionalmente involucrado con la niña o niño.

Relató que ¿Papá es un pez? Es una pregunta para que las infancias se respondan junto con sus familias para que puedan tener una atenta escucha.

La autora manifiesta que es importante abordar estos temas, ya que es una problemática que estamos atravesando. “El libro también habla sobre un padre que es asesinado y cuyo echo se toca desde la metáfora, no obstante es sumamente necesario hablar del tema, ya que estamos viviendo muchos tipos de violencia y no podemos dejar a un lado a las infancias, ya que ellos hacen preguntas y nosotros como adultos debemos saber comunicar y acompañarles y darle la respuesta que necesitan”.

Precisó que los poemas son ilustrados por Luis Enrique, quien además es el editor de la editorial que le permitió publicar este volumen. “En el libro, Luis se conecta con su niño interior, Panchito y crea estas ilustraciones”.

Finalmente destacó que esta es la tercera ocasión que presenta el libro, la primera ocurrió en la Galería Disner; la segunda fue en la FIL-Unach y la tercera fue en la Feria Municipal del libro.