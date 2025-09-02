Presentan Pedro Páramo en Tuxtla

Las funciones de la puesta en escena Pedro Páramo del grupo Media Luna se llevaron a cabo el domingo en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

Un buen número de espectadores tuvo la adaptación escénica de la obra de Juan Rulfo, en la que participaron Damián Recinos en el papel de Juan Preciado; Vania Rincón como Eduviges Dyada; Jair Galdámez como el padre Rentería y Dorotea; Erick Hernández como Abundio; Yordi Lira como Miguel Páramo; Raquel Galicia como Damiana y Justina; Johana Pérez como Susana San Juan y Mónica con el personaje de “Ella”.

De acuerdo con el director del grupo, Miguel Ángel Aragón Saavedra, el público chiapaneco debe tener acceso a un teatro de calidad, y apuntó que con Pedro Páramo inician un nuevo proceso. Para ellos, este montaje es muy significativo porque Juan Rulfo tiene una voz con historia, además de una serie de palabras que están en el imaginario de todos los mexicanos. Detalló que esta obra tiene tintes muy importantes, ya que “representa para nosotros el tema de volver a nuestras raíces”.

Más eventos

El teatro Francisco I. Madero se mantiene activo toda la semana. Este mes de septiembre tendrá diversos eventos culturales que comenzarán con el concierto “Rock con Causa”, el día 4, a las 16:00 horas.

Continuarán con la exposición pictórica “Los colores de mi ser”, en la que participarán Caro Cobain, Mextli Molina, Liu Arias y Alberto Vera. La muestra se inaugurará el 5 de septiembre a las 18:00 horas. Ese mismo día se presentarán piezas creadas por el pequeño artista Dylan.

Para el día 12 está programada la participación de Rincón Latino. Dance Company, a las 16:00 horas. El 18 de septiembre, en la sala de usos múltiples del teatro tendrá lugar un recital de poesía en lengua originaria, que contará con las presencia de Mary Bautista, Oshy Navarro y Ramón Siliceo.

Para finalizar, el espectáculo “Danzas de mi tierra. Soy Chiapas” llegará el día 24, al igual que obra de teatro El Siete, del grupo La Nube Roja.