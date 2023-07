Sin un eje temático definido ni una técnica específica, la Gala Elisa y Amigos, que reúne a nueve estrellas de diferentes ballets europeos, busca que el público simplemente disfrute.

“Presentamos algo que ayude a la gente a respirar, a cerrar los ojos, escuchar la música y dejarse vibrar; a olvidarse de lo que está pasando”, afirmó la bailarina mexicana. “Lo que hemos vivido en los últimos años, desde la pandemia a la situación actual, con la guerra de Ucrania, es algo muy difícil. Por eso, invitamos a reflexionar, a través de la danza, cómo uno, como ser humano, puede hundirse en sus problemas, bloquearse y ponerse límites. Y, ante eso, es vital el esfuerzo de la superación”.

La primera bailarina del Staatsballett Berlin presentó, en rueda de prensa en la Casa del Risco, la programación del Festival Internacional de la Danza Danzatlán 2023, del que la gala forma parte, que presentará 26 actividades del 11 al 18 de julio en Toluca y Texcoco (Estado de México) y Puebla.

“Es algo muy especial. Es un momento del año que espero con mucha emoción, para el que me preparo en un trabajo que comienza el verano anterior”, señaló la ejecutante en videoconferencia desde Berlín, Alemania. “Ya son seis años de Danzatlán, tiempo en que he visto cómo ha crecido el interés del público, cómo ha habido cambios en la reacción de los espectadores. El festival se ha proyectado a nivel internacional. Es agradable ver la conexión que hay entre artistas mexicanos y de otras partes del mundo. Está siendo fuerte y tiene presencia”, añadió.

La artista detalló que este año han preparado charlas, clases magistrales, la Gala Elisa y Amigos, exposiciones y un ciclo de cine en tres sedes del Estado de México y Puebla. “Para mí, es importante conectar con el público desde que son pequeños, que se acerquen a la danza; por eso me interesa mucho la charla para niños ‘Pregúntale a Elisa’, donde respondo todo lo que quieran saber sobre esta disciplina”, indicó.

Por su parte, Ivett Tinoco García, secretaria de Cultura y Turismo del gobierno mexiquense, detalló que el presupuesto del encuentro este año es de 7.5 millones de pesos y que, durante la actual administración, se han invertido en total 40 millones de pesos.

Explicaron que la Gala Elisa y Amigos, que desde hace 11 años trae a México lo más destacado del ballet internacional, presentará cuatro estrenos en esta edición: Vals, de Vasily Vainonen, con música de Moritz Moszkowski; Parting, de Yuri Smekalov y música de John Powell; Take me with you, de Robert Bondara, con música de Radiohead, y Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan, y música de Karl Jenkins.

El programa será interpretado por nueve solistas de la danza clásica: Alina Nanu y Paul Irmatov, del Ballet Nacional Checo; Michal Krcmar, del Ballet Nacional de Finlandia; Jakob Feyferlik, del Ballet Nacional de Holanda; Maria Iakovleva, del Ballet Nacional Húngaro; Yolanda Correa, del Ballet Nacional de Noruega; Yuri Smekalov, del Ballet del Teatro Mariinsky; y Mikhail Kaniskin y Elisa Carrillo, del Staatsballett Berlin.

Estrenada en México, en la primera edición de Danzatlán, White darkness, del coreógrafo español Nacho Duato, regresa al país con un nuevo elenco del Staatsballett Berlin. “La obra hace una reflexión artística, sin juicios de valor, sobre el efecto de las drogas en el comportamiento social. Importante llevar a México a amigos nuevos que tienen muchas cosas que ofrecer, y a personas de diferentes compañías que no han estado en nuestro país”, añade Carrillo.

Ante el inminente cambio de administración en la gubernatura del Estado de México, la bailarina confesó que espera seguir recibiendo apoyo a sus proyectos. “Promover la danza en México es algo que se debe hacer, porque ayuda a la reconstrucción del tejido social. Este acercamiento ha llevado mucha alegría a la gente; le ha permitido al público conocer, enriquecerse, ha cambiado algo en sus vidas. Yo tengo todo el deseo que siga Danzatlán y el apoyo a la cultura”, concluyó la ganadora del Premio Benois de la Danza 2019.