Presentan Prosa-ismos de Orlando Ortiz

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), presentaron el libro Prosa-ismos, del escritor tamaulipeco Orlando Ortiz (1945-2021), en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. El volumen reúne textos que dialogan entre géneros, formas y miradas para explorar nuevas posibilidades del lenguaje.

Minerva Reynosa Álvarez, coordinadora nacional de Literatura, dio la bienvenida a quienes participaron en la presentación del volumen: la coordinadora de la antología, Bibiana Camacho; la novelista Ana Clavel; la doctora en Historia María del Carmen Raquel Galicia Patiño, y Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Romero Lecanda destacó que Orlando Ortiz fue un formador de escritoras y escritores mediante los talleres literarios que impartió en todo el país, donde se formaron autoras y autores como Ana Clavel y Geney Beltrán, entre otras personas. Recordó que el autor cultivó diversos géneros, entre ellos la novela, el cuento, el ensayo, la crónica de viaje, la antología, la novela gráfica y el cómic.

Por su parte, María del Carmen Raquel Galicia Patiño indicó que el libro, antologado por Bibiana Camacho y publicado por el Fondo Editorial Tamaulipas, ofrece múltiples posibilidades de lectura porque la obra de Orlando Ortiz es vasta y abarca prácticamente todos los géneros literarios.

“El gran compromiso de Ortiz fue con, por y para la literatura, como se puede apreciar en los textos recopilados, en los que el autor dialoga con las y los lectores y con sus escritores preferidos. Sus textos son conmovedores y emotivos”, refiere.

Ana Clavel señaló que ese trabajo reúne textos llenos de humor, escritos con desparpajo y un tono juguetón. Destacó que esos textos se alejan de la solemnidad de otras plumas que se toman demasiado en serio su papel de académicos y convierten el hecho literario en un cadáver, no siempre exquisito.

“Aquí —afirmó— aparecen muchos de los intereses literarios de Orlando Ortiz; de ahí que desfilen autores como Traven, Goethe, Joyce, Guillermo Prieto, Quiroga, Sábato, Machado, Carballo, Nervo, Maupassant y muchos otros”. La autora de obras como Autobiografía de la piel añadió que Ortiz es un escritor que continúa descubriendo nuevos universos a sus lectores.

Finalmente, Bibiana Camacho apuntó que, a través de los textos recopilados, el público descubrirá a un agudo observador, dueño de un exquisito manejo del lenguaje: “Tuvo muchas virtudes y una de ellas fue su gozo estético por la observación”.

El escritor tamaulipeco Orlando Ortiz fue periodista, formador de nuevas voces e investigador de la literatura de su estado. Colaboró en revistas como Siempre!, Revista de la Universidad de México y Tierra Adentro, además de suplementos culturales y diarios de la capital y del interior del país. Entre sus publicaciones destacan En caso de duda (1968), Secuelas (1986), Sólo sé que así fue (2005) y Última espera (2011).