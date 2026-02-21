Presentan Un legado a través del tiempo

El libro Un legado a través del tiempo es una investigación a partir de la unión de los apellidos Rincón Castillejos en el estado de Chiapas, indicó la cronista de la ciudad Sara Isabel Martínez Rincón.

Manifestó que más que un libro, es un árbol genealógico en el que presenta el origen de su familia, así como las anécdotas y todo lo entrelazado entre las mencionadas familias que vivieron en la capital del estado de Chiapas.

Apuntó que durante dos años trabajaron en la creación de este documento, reuniendo las historias de ambas ramas familiares, así como su aporte a la sociedad.

Charlas

“Estuvimos reuniéndonos semanalmente con mi prima María Elena Rincón Orozco, Fernando Ramírez Rincón, Lucía Dolores Rincón Narváez, María del Carmen Garzón Rincón, Julio César Rincón Orozco y Rolando Rincón, con quienes fuimos hilando este escrito que hoy sale a la luz gracias a la editorial De Aquí a la luna”, contó Martínez.

Luego de las reuniones, detalló, notaron que existía una gran información sobre los dos linajes, por lo que comenzaron con la creación de las biografías. Afirma que esta investigación “es algo que le sirve como un legado que les brinda identidad como chiapanecos”.

“Esto nos sirve para sentirnos orgullosos de que —por ejemplo— mi abuelo, el profesor Rubén Miguel Rincón Coutiño, fue un maestro de Tuxtla Gutiérrez, quien se dio la oportunidad de conocer todo el estado de Chiapas. Además, creó un libro sobre cómo enseñar a leer y escribir. También encontramos que mi abuela Isabel Castillejos Velasco trabajo muchos años como maestra y fue una de las iniciadoras de la Escuela Tipo Camilo Pintado de Tuxtla Gutiérrez”, refiere.

Compartió que también se reúnen historias de otros personajes como el doctor Romeo Rincón Castillejos, que fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, o Martha Luz Rincón Castillejos, que fue una de las primeras diputadas a nivel federal en la República Mexicana.

Destacó que los interesados en conocer este libro pueden comunicarse con ella o por medio de la editorial De Aquí a la Luna.