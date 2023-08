La primera retrospectiva en México del artista Damián Ortega (Ciudad de México, 1967) —creador de reconocidas piezas como Cosmic Thing (un Vocho explotado desde su interior)— se inaugurará el próximo 26 de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), bajo el título “Pico y elote” integrada por 90 obras de pequeño y gran formato, que revisan tres décadas de producción artística desde piezas clásicas hasta otras de reciente factura como Cadenilla y 120 jornadas, cerámica.

“Damián Ortega es uno de esos artistas que marcó el paso en el arte contemporáneo mexicano de un problema nacional a un problema global. Digamos que es uno de estos artistas de esa generación que ya en los años 90 del siglo XX había cuajado un pensamiento y un problema visual que trascendió las fronteras de este continente y se ubicó en un problema que corresponde al arte en su sentido más universal”, explicó Taiyana Pimentel, directora del Marco, en la presentación del proyecto curatorial.

Además, recordó que el artista ha tenido un par de revisiones en museos de Europa, aunque ésta será su primera retrospectiva en el continente, en donde enfrenta al tema de la escultura moderna. “Todo el tiempo, Damián está pensando cómo enfrentarse a la escultura, cómo transgredirla, cómo desmoronarla y reconstruirla. Es una exposición que se plantea desde todos esos lugares, que está llena de laberintos visuales y de momentos críticos y subversivos”, indicó.

En su oportunidad Damián Ortega, quien recién ganó el Zúrich Art Price 2023 y que en un par de meses exhibirá su trabajo en el Museum Haus Konstruktiv, de Zürich, manifestó su emoción y aseveró que era una necesidad latente, porque “tenía la sensación de ser un escritor que no había sido traducido a su propio idioma”. Acerca de su pieza emblemática, Cosmic Thing (2002), que explora la construcción de un icono cultural como el automóvil, reconoció que ésta ha tomado un carácter muy popular, como los éxitos de cualquier grupo musical.

“Siento que es como la canción de éxito de un grupo, es una pieza que tiene vida propia, que se mueve sola y, a veces, me he topado con gente que no cree que es mía; me dicen que la vieron en algún libro o una revista y no tiene la relación de que la haya creado o que sea hecha por un artista mexicano”, comentó.

El curador de la muestra, José Esparza Chong Cuy, destacó que las dos piezas clave son Elote clasificado (2005) y Pico cansado (1997), las cuales “ayudan al visitante a entrar en una narrativa que es la que intentamos presentar en esta exposición, en donde el maíz es el origen de la vida y cómo eso lleva a la industrialización”.

La exhibición “Pico y elote”, que permanecerá abierta hasta el 11 de febrero de 2024, incluye obras como Warp Cloud I, II, III, IV, V, VI, Controller of the Universe, Torch lamp, Il Uovo, Prometeo, Fertility Ghost y Movimiento en falso, y se divide en tres grandes conceptos: cosechar, ensamblar y colapsar, donde el artista plantea una crítica sobre el concepto del progreso.

¿Por qué decidió explotar el Vocho?

Decidí abrirlo, cortarlo y separarlo en partes para entender su sistema. En México se le llama unidad (al automóvil) y es interesante, porque se trató de encontrar las individualidades dentro de ese sistema, ver cómo se conectaba una pieza con la otra, cómo dialogaba, cómo se ensamblaba y cómo se podía ver esa comunicación al interior de un objeto único. Creo que ahí había algo político, algo humano, personal y escultórico.

Fue expuesta por primera vez y, finalmente, vimos toda la constelación, el ensamble suspendido y esa gran máquina que colgaba (del techo) casi como un dinosaurio en un museo de historia natural o en un gran diagrama didáctico, que derivó en una trilogía.

¿Mantiene su narrativa sobre el engranaje en objetos y en la sociedad?

Sí, porque me interesa la idea de un sistema, es decir, cómo un objeto está compuesto por fragmentos. Me gusta la idea de la fragmentación, pero no siempre en un sentido industrial, (aunque) también he intentado hacer cosas que tienen que ver con lo orgánico, incluso con lo molecular, pensando que un objeto está compuesto de átomos, moléculas o de partículas.