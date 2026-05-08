Presentarán antología Desde el epígrafe

La antología literaria Desde el epígrafe que está conformada con los poemas de los integrantes de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos se presentará en la Biblioteca Pública “Poeta Jaime Sabines”, la cual se encuentra al interior de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero.

A través de la página Vive tus bibliotecas se dio a conocer que el volumen será comentado y presentado el próximo 15 de mayo, a las 17:00 horas y que la entrada es libre.

Refieren que esta obra poética está conformada de vivencias y una rica poesía creada por los integrantes de la mencionada asociación civil.

Añadieron que la selección de poemas fue realizada por el ex presidente de la asociación, Víctor Hugo López Cancino.

Profesionalización

En ese sentido, hace unas semanas, el citado poeta fue el encargado de brindar el taller Desde el epígrafe, dirigido a los integrantes de la asociación.

En un comunicado refirieron que la jornada congregó a creadores de diversas edades y trayectorias, por lo que el evento confirmó la relevancia de los espacios formativos como focos de desarrollo para la literatura local.

Lupita Gómez, quien fue designada como la nueva presidenta de la Asociación afirmó que “estos talleres no constituyen meras clases, sino que representan actos de resistencia cultural. Cada mes abrimos las puertas para que ningún individuo escriba en soledad. Invitamos a los y las integrantes de la asociación a sumarse, porque las letras son patrimonio de todos y solo prosperan cuando se comparten”.

Asimismo resaltó que actividades como Desde el epígrafe posibilitan la profesionalización del oficio, así como la sanación y el diálogo a través del arte.

En un comunicado detallaron que la jornada congregó a creadores de diversas edades y trayectorias, por lo que el evento ha confirmado la relevancia de los espacios formativos como focos de desarrollo para la literatura local.

“En Chiapas escribimos desde la selva, desde la memoria y desde la urgencia. Si no generamos espacios para perfeccionar esa voz, corremos el riesgo de que se disipe. Por ello, insistimos: el taller es hogar, es trinchera y es celebración”.