Presentarán El aire se olvida sobre el mar

Este jueves 10 de abril, el escritor Édgar Núñez Jiménez encabezará la presentación de su libro El aire se olvida sobre el mar. La actividad se llevará a cabo en la Sala Mural de la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, a las 17:30 horas.

La dramaturga Laura Jiménez Abud, el escritor Mikel Ruiz y el propio autor serán los encargados de comentar esta obra que forma parte de la colección Najsakopajk, editada por la Dirección de Publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

En el evento, Édgar Núñez hablará sobre los cinco cuentos que componen este libro. Señala que los relatos se apoyan en dos ejes: el mito y la melancolía. Asimismo, destaca que nacieron de un deseo de cuestionar y reescribir algunas de las historias que había escuchado en su infancia y que lo persiguieron por años. “Entonces lo que hice fue tomar de pretexto dos historias judeocristianas, dos griegas y una zoque, para interrogarlas desde mi presente y hacer historias alternas que, sin embargo, siguen estando conectadas a sus fuentes originales; es decir, transitan de ida y vuelta: van a la fuente original y regresan transformadas”, contó en una entrevista pasada.

De igual forma, refiere que en sus cuentos los personajes están en constante búsqueda de su identidad, bajo espacios hostiles que intentan excluirlos. “Atraviesan esos lugares melancólicos siempre en búsqueda de un propio lugar al cual acudir”, manifiesta.

Finalmente, comentó que estos cinco relatos vienen desde su formación como lector. “En la casa de mi niñez no había muchos libros; no vengo de una familia lectora como tal, entonces me gustaba mucho escuchar los relatos orales de mi pueblo. Estas historia las cuestionaba con otras personas y tenía variaciones y diferencias sobre el mismo tema”, apunta.