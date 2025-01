Presentarán libro sobre arqueología

El evento en el que participaron Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján será el martes 28 de enero. Cortesía

El martes 28 de enero, a las 19:30 horas, los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján conversarán con los suscriptores de un medio de comunicación sobre su reciente libro, Arqueología mexicana. Sus orígenes y proyecciones, obra que narra la historia de la arqueología desde sus inicios en el siglo XVII hasta el siglo XIX.

Ambos autores son miembros de El Colegio Nacional, cuyo departamento editorial publica el libro. Eduardo Matos Moctezuma es Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022, distinción obtenida por ser investigador y divulgador del mundo prehispánico de México. Además, hace 47 años fundó el Proyecto Templo Mayor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Leonardo López Luján es actual director del Proyecto Templo Mayor y se ha dedicado al estudio de la política, la religión y el arte de las sociedades prehispánicas del centro de México. También es miembro corresponsal de la British Academy, la American Academy of Arts and Sciences, la Real Academia de la Historia de Madrid y la Académie des Inscriptions et Belles Lettres de París.

Arqueología mexicana. Sus orígenes y proyecciones se divide en siete textos que transportan a los lectores por las ciudades desiertas que deslumbraron a los primeros exploradores, los sitios donde anticuarios y coleccionistas resguardaban vestigios prehispánicos, y a la vida de los padres de la arqueología: Carlos de Sigüenza y Góngora, Lorenzo Boturini, José Antonio Alzate y Antonio de León y Gama.