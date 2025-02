Presentarán libros sobre teatro Noh

Las presentaciones serán el 13 de febrero, a las 17:00 horas, en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Cortesía

Con la intención de rendir homenaje al teatro Noh y al maestro mascarero Kitazawa Hideta, Richard Emmert (Ohio, 1949), investigador, intérprete y especialista en el tema, trabajó en dos libros que presentará esta semana en la Ciudad de México: The Noh and kyogen masks of Kitazawa Hideta, escrito y editado por Emmert y Janette Cheong, publicado por Prestel y conformado por un promedio de 60 fotografías de máscaras, e Intercultural Japanese Noh theatre, antología de siete piezas de Noh en inglés, que publicó Methuen Drama y cuya edición estuvo a cargo de Ashley Thorpe.

Emmert cuenta, en entrevista, que el proyecto inició en el primer año de la pandemia y que, en la vasta selección de fotografías tomadas por el hermano de Hideta, los ejes son las máscaras de uso ritual, las masculinas y femeninas, y las de dioses y demonios.

Talleres

Además de la presentación de los libros, en su visita a México Emmert ha estado ofreciendo, desde el 30 de enero y hasta el 15 de febrero, una serie de talleres sobre el Noh, que organizó la compañía Tusitalas Artes Escénicas, bajo la dirección de la actriz Jéssica Gámez.

El teatro Noh, cuyas raíces se remontan 600 años atrás es muy diferente al teatro occidental. “Cuando voy a algún lugar y hablo del tema, no es que vengan miles de personas, pero podemos tener 10 o 15 que tienen un interés profundo”, dice el también fundador y director artístico de la compañía Theatre Nohgaku, dedicada a la interpretación del Noh en inglés. Así, Emmert aborda el tema desde ciertas características: el movimiento, el canto, la música, la historia e incluso el escenario. “Al desglosar las características, la gente puede descubrir lo que le parece más interesante. Muchos occidentales que ven, por primera vez y sin explicación, teatro Noh, piensan que es muy lento”.

Como signo contraste de la lentitud, se revelan la intensidad y la energía a la hora de usar el cuerpo y la voz. “La intensidad y la energía son características que creo que son bastante sorprendentes del Noh. La presencia de esa energía contenida en el movimiento, en la música, en las percusiones puede ser impactante para un espectador occidental”, señala.

Menciona que justo la huella del Noh en el arte de Occidente es visible en la obra de poetas como William Butler Yeats y Ezra Pound, y en la del compositor Benjamin Britten con Curlew River, que se inspira en la pieza Río Sumida, la cual Emmert está trabajando con los asistentes a sus talleres en este momento.