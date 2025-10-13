Presentarán Liminal de Merly Macías

La dramaturga, actriz y escritora chiapaneca Merly Macías presentará su obra Liminal, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas, que iniciará este 13 de octubre.

La actividad se llevará a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central Universitaria, a partir de las 13:00 horas de este lunes. Contará con los comentarios del maestro Sarelly Martínez Mendoza, y Marcos Pablo Salazar fungirá como moderador. En un comunicado indican que la presentación será un encuentro que promete desentrañar las capas simbólicas, narrativas y escénicas de una obra que interpela desde lo profundo.

Adelantan que Liminal es una antología dramática compuesta por tres piezas: “Hambre”, “Grayas” y “Amorosa”. En estas, la autora explora el concepto de lo liminal como espacio de tránsito, de transformación y de pérdida.

“Los personajes que habitan estas historias cruzan umbrales existenciales, enfrentando dilemas éticos, pulsiones humanas y estructuras sociales que los desdibujan. Aunque las tramas se desarrollan en tiempos imprecisos, sus temas son universales y de urgente actualidad”, afirman en el documento.

De igual forma, señalan que con este trabajo Merly Macías reafirma su lugar como una voz crítica y sensible en el panorama cultural del sureste mexicano.

Trayectoria

Maestra en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Internacional de La Rioja y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, Macías es docente en la Facultad de Arquitectura de su alma mater, donde impulsa proyectos de investigación centrados en cultura, arte y educación.

Como integrante del grupo independiente Mantícora Teatro, ha sido reconocida por su obra Hambre, seleccionada en 2022 para el Festival Internacional Urgen Musas y galardonada con mención honorífica en la Muestra Estatal de Teatro de Chiapas en 2018, la primera vez que se otorgó dicho reconocimiento.

Su trabajo ha representado a Chiapas en festivales nacionales, y ella ha cruzado fronteras como asesora en el curso Latin American Theater del Whittier College en Los Ángeles, California.