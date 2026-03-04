Presentarán monólogo Nuestras voces

Este jueves 5 de marzo, a las 11:00 horas, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez se presentará la obra Nuestras voces.

De acuerdo con información difundida por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, (Coneculta), se trata de un monólogo escénico que “da vida a las historias de mujeres policías que sirven con valentía, invitando a reconocer, reflexionar y sentir desde el corazón a quienes nos cuidan”.

“Al terminar la presentación, dos facilitadores abren un espacio de diálogo con el público con una duración de estimada de 40 minutos, durante ese lapso se lanzan preguntas, se invita a hablar, a escuchar e incluso suben al escenario a los asistentes para que ayuden a construir, entre todos, una narrativa más humana, cercana y equitativa”.

Organizadores

La actividad impulsada por el Coneculta, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), busca promover un mejor entendimiento y transformar, desde adentro, a las instituciones y la sociedad. La misma SSP resalta que esta obra brindará “un espacio para escuchar, reflexionar y compartir desde el arte las voces que nos unen”.

De igual forma, indicaron que el teatro Francisco I. Madero —donde tendrá lugar la función— se ubica en el corazón de la capital del estado (avenida 2ª Norte y calle 2ª Oriente, colonia Centro. La entrada es gratuita.

Apuestan por la paz

Siguiendo el llamado del gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el Coneculta impulsa el arte en los espacios públicos, con la intención de fortalecer la cohesión social. En ese sentido, el domingo pasado se llevó a cabo la presentación de la Orquesta de Paz y Humanismo.

Este proyecto encabezado por el maestro Paco Sanchez y 17 músicos ofreció un recorrido sonoro que transportó a los espectadores a la época dorada de las big bands. Con estas acciones, las instituciones de gobierno fortalecen la paz en el estado de Chiapas.