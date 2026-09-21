Presentarán noche transfigurada

La Coordinación Nacional de Literatura, presentarán la edición del libro La noche transfigurada, de Juan García Ponce, en el marco del 94 aniversario del natalicio del autor.

El acto se llevará a cabo el martes 22 de septiembre a las 18 horas en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, con la participación de los escritores Javier García-Galiano, Rafael Segovia, Mildred Castillo y Ángel Cuevas, quienes comentarán la obra. Juan García Ponce (Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 1932-Ciudad de México, 27 de diciembre de 2003) fue narrador, ensayista y crítico de arte, y una figura relevante de la literatura mexicana del siglo XX.

La editora Odradek, dirigida por el escritor Alfonso D’Aquino, ha recuperado parte de la obra dramatúrgica menos conocida de García Ponce, que durante años permaneció dispersa. El primer título de este proyecto fue La feria distante.

Montaje

Ahora, con motivo del 94 aniversario del escritor, se presenta La noche transfigurada, pieza en tres actos, inédita y de carácter autobiográfico, de la que únicamente se había publicado un breve fragmento a principios de la década de 1980, en la revista Casa del Tiempo.

La obra fue rescatada de los archivos del Department of Rare Books and Special Collections de la Universidad de Princeton y se publica ahora de manera íntegra, lo que permite conocer otra faceta de Juan García Ponce como dramaturgo. Ambientada en Mérida en 1939, la pieza se desarrolla entre la expropiación henequenera y el rigor de una moral católica asfixiante, cuando un joven Emilio despierta a la pubertad. La obra aborda la culpa religiosa como herramienta de control, la decadencia física de un abuelo hacendado y el retorno de un padre liberal que arrastra consigo el fantasma del incesto.

La edición incluye fotografías y facsimilares, así como un prólogo del escritor Javier García-Galiano, quien señala que García Ponce exploraba en su obra las “perversiones de eso que llaman ‘realidad’” y que quizá concebía el teatro como una forma de conjuntar algunas de sus obsesiones literarias.

La presentación de La noche transfigurada, de Juan García Ponce, se llevará a cabo el martes 22 de septiembre a las 18 horas en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.