Presentarán obra Room with a view

Para el productor Eleno Guzmán, la versión mexicana de Room with a view, espectáculo creado por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Harel, debe ser “un espejo que emocione e inspire a los jóvenes para saber que se puede levantar la voz desde el arte. Que el cuerpo es un primer espacio de resistencia, una primera arma. Esperaría que resulte inspirador para los jóvenes, que sepan que tienen un cuerpo con el cual pueden accionar y pedir que sus derechos sean valorados; pedir lo que necesitan, pero desde un lugar pacífico, un lugar inteligente y artístico”.

Room with a view es una obra del colectivo francés (La) Horde, que dirige el Ballet Nacional de Marsella. En su puesta en escena mexicana, que producen el Conjunto Santander de Artes Escénicas y Moves, participan 16 bailarines seleccionados entre 251 postulantes. Lo que caracteriza esta versión es la presencia de bailarines mexicanos: “Una idea de artistas que son la vanguardia francesa, que traen un discurso político, estético y social muy coherente; que también tienen mucha importancia porque dirigen una de las grandes instituciones de la danza contemporánea, que es el Ballet Nacional de Marsella, proponiendo llevar ese discurso, lo que están haciendo en Europa, con cuerpos mexicanos”.

Empoderamiento

Añade que esperaría que interpretar una obra de una compañía tan importante a nivel internacional empodere a los bailarines mexicanos: “Que venga ahí un crecimiento exponencial en sus carreras y que eso, obviamente, se traduzca en amor propio. Que eso se esparza: que perdamos el miedo a pensar en grande y hacer proyectos de esta envergadura. Creo que ahí reside la fuerza, en los 16 cuerpos mexicanos que ahora la representan”.

Esa mera diferencia, señala, le pareció central al productor para aceptar la invitación y llevar la puesta en escena a México: no le plantearon una combinación, sino reponer la pieza con bailarines mexicanos. Destaca que el colectivo (La) Horde trabajó las coreografías de la gira mundial de Rosalía y The Celebration Tour de Madonna. Otro famoso en esta lista es el cantante británico Sam Smith. “Han trabajado con estos artistas que sabemos que son de nivel mundial, llenan estadios y justo le apuestan a la danza contemporánea como la estética que matiza sus conciertos”, refiere Guzmán.

Room with a view tendrá funciones en octubre en el Conjunto Santander de Guadalajara, el Teatro del Bicentenario en León, el Cervantino y el teatro Julio Castillo de Ciudad de México.