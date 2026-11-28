Antes del inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que se cobre “para poder entrar”, a diferencia de la que se organiza en el Zócalo capitalino “que es más popular, gratuita y los libros están a bajo costo”.

Cuando le comentaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había definido el evento como un cónclave de derecha, sostuvo que efectivamente se volvió, durante ese sexenio en un “espacio de difusión” de ese tipo de ideas. “La Universidad (de Guadalajara) dice que es plural, o así lo planteaba, pero lo cierto es que fue el espacio de apertura para una ideología de derecha. No sé ahora cómo sea el contenido ni quién venga”, dijo.

Comentó que a la feria irá este año la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.