Presidenta habla de la Colección Gelman

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina que solicitó a la Secretaría de Cultura federal información sobre la Colección Gelman, y expresó su interés en que esta permanezca en el país.

Al ser cuestionada sobre el acervo, propiedad de la familia Zambrano e integrado por obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, la mandataria señaló: “Nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quien tiene esta colección”.

Sheinbaum añadió que pidió a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, establecer contacto con los propietarios para abordar la situación.

Hace dos días, la Fundación Banco Santander emitió una tarjeta informativa en la que aclaró que la colección continúa siendo propiedad legal de la familia Zambrano, y que el convenio vigente corresponde a su gestión, preservación, estudio y exhibición temporal.