Prestigioso actor vive en un albergue

El actor José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025 como Revelación Actoral por su trabajo en la cinta No nos moverán, vive desde esta semana en un albergue por falta de recursos económicos.

El histrión, asegura, se desempeñaba como jefe de departamento de Inclusión Educativa de las Diversidades en el proyecto Pilares, pero fue despedido en mayo pasado, estableciendo desde entonces una querella en contra de los mismos. “No tengo trabajo, no tengo casa y me fui al albergue, ahí dormí sólo una noche, pero ahí me chiflan, me ven con el cabello largo, pantalón entallado y playera sin mangas y no me siento seguro. Preferí caminar toda la noche hasta que dieron las 7 de la mañana”, relata.

Su mamá, que se encuentra en situación delicada, vive en EU, y con su papá prácticamente no tiene comunicación desde hace años. El mismo, dice, tiene VIH y no cuenta con tratamiento. “Pedí apoyo a algunos tíos, pero no pueden; se cree que por haber ganado el Ariel gano millones, trabajo y que voy a cenar con famosos, una noche con Ana Serradilla y después con Ana Claudia Talancón, y no es así”, recalca.

Sobrevivía

Antes del albergue, de octubre a diciembre, contó con el apoyo de un conocido que le permitió quedarse en su casa. Patiño vendía por las mañanas lo que podía y lo recaudado se lo entregaba a su anfitrión. Pero en la época navideña se le pidió dejar el lugar. Ahora su ropa y el propio Ariel se encuentra en dicha casa, esperando que el dueño le permita entrar por ello. “Ahora ya hablé con las mujeres de la Alameda y podré tener un puesto ahí para vender lo que tenga”, indica Patiño. “Me despidieron en mayo, en julio llegó la nominación al Ariel, el estreno de la película y me dediqué a eso; luego de ganar regresé a pedir apoyo a la Ciudad de México, como algún seguro de desempleo o algo así y no había nada. Iba a estar en una película que no se hizo y trabajo no hay, lo único que quiero es tener trabajo”.

En redes sociales ha comenzado a circular una petición de ayuda para el actor, donde se incluye una cuenta bancaria. Patiño estudió en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de Literatura Dramática y Teatro. También ha trabajado en proyectos de teatro comunitario.