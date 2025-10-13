Prevén abrir acervo cultural Banamex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el empresario Fernando Chico Pardo prevé abrir más el acervo cultural de Banamex para que la gente pueda conocerlo.

Diálogo

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo indicó que la Secretaría de Cultura buscará al empresario para ver las posibilidades de la apertura del acervo cultural e histórico.

“Cuando hablamos, en su momento, que nos informaron antes de que dieran la conferencia de prensa, pidieron una llamada telefónica, una videollamada, estuve con la CEO de Citi y con Chico Pardo en una conversación y el secretario de Hacienda para informarnos, en su momento, del acuerdo que habían tenido de la venta del 25 % que ese mismo día anunciaron públicamente. Ahí pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex y el empresario Chico Pardo tiene la idea de abrirlo mucho más”, declaró.

La mandataria federal destacó la importancia de abrir el archivo cultural de Banamex a la población, por lo que busca que a través de la Secretaría de Cultura se logre una visita con el empresario.