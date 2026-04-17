Prieto defiende lo indefendible

La arqueóloga e investigadora emérita Noemí Castillo da una firme respuesta a las afirmaciones que Diego Prieto hizo en la mesa académica de funcionarios del INAH “La reubicación de patrimonio arqueológico en México” (17 de marzo): “No estamos en contra del INAH, porque somos INAH, estamos en contra de la falta de ética y de la corrupción de las autoridades”.

Además, dice que los procedimientos legales para determinar sanciones por “crímenes de lesa arqueología” siguen su curso. Castillo, con más de 70 años como arqueóloga del INAH, destaca que la Comisión de Patrimonio no busca confrontarse con el Instituto, sino determinar responsabilidades y demostrar que se transgredieron leyes. Afirma que los señalamientos de Prieto sobre la reubicación y destrucción de elementos arqueológicos en los Parques de la Memoria, en la mesa del 17 de marzo, son infundados, y añade que “fue director, es antropólogo social, fue funcionario, pero de arqueólogo no tiene nada”.

La investigadora agrega: “Claro que salió a defender lo indefendible, porque, perdón que lo diga, el Tren Maya fue una locura de López Obrador, y claro que iba a salir a defender eso porque él estaba de director cuando se hizo el Tren, pero ese Presidente se sentía dios, se dijo desde antes que iban a pasar miles de cosas negativas y hoy ya lo podemos ver”.

Quieren que rinda cuentas

Insiste en una petición: que se haga público el o los proyectos de salvamento alrededor de las obras del Tren Maya, ya que, explica, es una contradicción que hayan premiado al responsable de esos trabajos (Manuel Pérez Rivas), pero no existe evidencia que sustente el salvamento. “Quiero ver el proyecto para ver si cumple con las leyes, porque yo conozco a detalle la reglamentación para investigación arqueológica”, reitera.

Ante el señalamiento de Prieto a los investigadores críticos de “cerrar filas y no caer en el juego político”, Castillo responde que “una cosa es lo personal y lo otro reconocer que se cometieron errores, que se metió la pata y hacerlo saber”. Y apunta que “la situación tan difícil y el papel de los medios hacen que los políticos tengan miedo, porque son como los perros, con un periodicazo saltan, pero la situación es muy seria, por eso hay tanta tensión, pero, insisto, no es contra el INAH, nosotros somos el INAH, es contra el mal proceder y la violación de leyes”.

La investigadora también da su opinión acerca de que el Órgano Interno de Control del INAH le diera la razón a Fernando Cortés de Brasdefer, luego de ser demandado por divulgar la destrucción arqueológica en los tramos 6 y 7 del Tren Maya. “Por fin tuvieron pantalones los del Órgano Interno de Control, nunca debieron de acosarlo, que le dieran la razón es una prueba de que dijo la verdad”, añade.