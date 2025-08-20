Primer año y bautizo de Ferrán

El pequeño Ferrán fue bautizado y, al mismo tiempo, con mucho amor, sus papás le festejaron su primer año de vida, rodeado de familiares y amigos. La doble celebración se llevó a cabo en un elegante salón decorado con la temática de El rey león. Los invitados disfrutaron una agradable tarde llena de detalles, cocteles, buena música y sorpresas. Con gran emoción, los anfitriones agradecieron la presencia de todos sus seres queridos, quienes se tomaron fotos con el cumpleañero en ese día especial