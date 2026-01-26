Primer dispositivo IA en auriculares

Desde que la conocemos, en masa gracias a su producto estrella ChatGPT, OpenAI ha sido una empresa enfocada en el software de IA, y en Wired le hemos seguido cada paso desde muy cerca. Es por ello que sabemos que, desde el año pasado, la empresa anunció la adquisición de la startup Io (por unos 6,500 millones de dólares) para incursionar en la producción de dispositivos de hardware.

Desde entonces, se han ido revelando algunas informaciones, como el nombre clave “Sweetpea” (exacto, como la serie de televisión británica) para el que será su primer producto de este tipo. La finalidad declarada es ir un paso más allá del smartphone para interactuar con la omnipresente inteligencia artificial.

Luego supimos que los esperados primeros dispositivos de marca OpenAI, podrían salir al mercado pronto. Según uno de sus propios ejecutivos, el proyecto actualmente en marcha con la startup Io, dirigida por el antiguo diseñador de Apple Jony Ive, está entrando en su fase final de preproducción a gran escala. Ahora, todos los indicios apuntan a que serán un par de auriculares, y que serán capaces de manejar incluso tareas complejas de IA sin tener que depender de la nube, gracias a un potente chip a bordo.

Cómo será el primer gadget de OpenAI

Chris Lehane, el Director de Asuntos Globales de OpenAI, estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y habló en un panel organizado por Axios, confirmando a la audiencia que el primer dispositivo de hardware con la marca OpenAI se dará a conocer en la segunda mitad de este año. Como hemos dicho, se espera que el anuncio de Lehane se refiera a un par de audífonos de nueva generación, que habrían sido diseñados específicamente para interactuar con ChatGPT y aprovechar las capacidades de IA del dispositivo sin tener que conectarse a través de la nube a los servidores de la compañía. Antes hubo, sin embargo, otras hipótesis; inicialmente, se había barajado la idea de que sería un gadget compacto en la misma línea del Rabbit R1 o el Humane Pin AI, pero ante la falta de éxito de esos proyectos, la empresa al parecer se decantó por los auriculares.

Fuentes desde Asia anticipan que la producción se confiaría a la empresa china Luxshare o a la gigante Foxconn en sus fábricas taiwanesas, mientras que el principal componente sería un chip con un proceso de producción de 2 nanómetros de alto rendimiento.

La estrategia representa un giro radical para una empresa conocida exclusivamente por su software. OpenAI pasaría de proporcionar únicamente herramientas de inteligencia artificial a crear también los dispositivos que las alojen.

El riesgo es considerable. Hasta el momento todos los dispositivos que han tratado de plantar cara a los móviles o PC (de momento los dispositivos más usados para acceder a herramientas como ChatGPT) han fallado. El ejemplo más claro es el Humane AI Pin, un dispositivo con ambiciones similares a las de “Sweetpea” en el que el propio Altman invirtió, y que fracasó estrepitosamente el año pasado. Las gafas inteligentes con IA, otro contendiente, tampoco han logrado encontrar de momento un gran mercado.

Un diseño inusual

Las fuentes asiáticas también revelan cómo el diseño del misterioso dispositivo será mucho más compacto que el de los clásicos auriculares inalámbricos e intentará diferenciarse de la mayoría homogénea del segmento. Por otra parte, el gadget está siendo desarrollado en colaboración con el legendario ex diseñador jefe de Apple, Jony Ive, por lo que cabe esperar las líneas minimalistas pero llamativas que caracterizan su trabajo.

El volumen de producción ya desde el primer año sería impresionante, entre 40 y 50 millones de unidades. Ahora solamente queda esperar más acontecimientos y anuncios oficiales, y por supuesto que muchas personas querrán conocer el precio de venta.