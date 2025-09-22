Primera generación del Tecnológico Universitario Tuxtla

Bajo la misión de formar profesionales competentes y responsables, con valores éticos y compromiso social, se realizó la graduación conformada por 100 estudiantes de las carreras que forman parte de su oferta académica.

El presídium estuvo conformado por la rectora de la región Sureste, Alejandra Castellanos Rodríguez; la directora general del Tecnológico Universitario Tuxtla, Ana Laura Mancilla Vega; José Luis Zebadúa González, empresario chiapaneco; la diputada local Getsemaní Moreno Martínez; Cristian Villatoro Ibañez, coordinador académico del Tecnológico Universitario.

Todas y todos los egresados fueron llamados uno a uno para pasar al frente a recibir sus diplomas de manos del presídium, para, al final, tomarse la foto oficial. Las licenciaturas que se graduaron fueron Administración de empresas, Derecho, Contaduría, Pedagogía, Sistemas computacionales, Criminología y Criminalística, Mercadotecnia. También se graduó una alumna de maestría en Recursos humanos.

Reconociendo la excelencia académica, también se hizo entrega de reconocimientos a las y los egresados con mejores promedios.