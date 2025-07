Priscila Valverde deja las pasarelas

Priscila Valverde hará a un lado las pasarelas y los certámenes de belleza por un escenario mucho más polémico: la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Conocida por representar al estado de Guerrero en Miss México 2024, Priscila admitió que no le tiene miedo a ser vista las 24 horas del día y que la gente conozca su lado más vulnerable. “Mostrarme tal como soy es parte esencial de mi personalidad. El maquillaje y la ropa bonita son solo una parte, pero si tengo que llorar, si tengo que mostrarme frágil, lo voy a hacer sin filtro”, dijo en entrevista.

La también influencer confesó que, hasta el día de hoy no ha maquilado una estrategia, pues prefiere observar y fluir con la dinámica de la casa. Aunque hay límites personales que no piensa cruzar. “La deslealtad no me gusta. Entiendo que a veces por estrategia se hacen cosas, pero una cosa es jugar y otra cosa es traicionar”, agregó.

Aunque muchos puedan llegar a pensar que su carrera en el modelaje no le dio la experiencia necesaria para este desafío, Priscila está convencida que tiene todas las armas para ganar, y es que no solo sabe adaptarse y mantener la compostura; también aprendió a leer a la gente que la rodea.

Como influencer, Valverde solo ha mostrado una pequeña parte de lo que es su vida, pero con el encierro está dispuesta a cambiar esa percepción. “La gente me ve muy seria, muy de sonrisa perfecta; pero soy súper relajada, me encanta reírme, hago chistes todo el tiempo. Estoy un poco loquita, en el mejor sentido”, expresó entre risas.

Sobre la controversia a la que se enfrentará, la modelo afirmó que ya le hizo una petición a su familia para que no se enganchen con lo que puedan llegar a decir de ella: “Lo único que le pedí a mi familia fue que no se enganchen con lo que lean en redes. Lo que pasa adentro y lo que se percibe afuera no siempre es lo mismo. Es un show”.

Más allá del premio, Priscila confesó que su mayor motivación es vivir el juego y que el público la conozca mejor. “Compartir esta experiencia con personas tan distintas y aprender de ellas ya es una victoria. Sé que me va a transformar. Estoy lista para llorar, para enojarme, para mostrarme tal como soy”, señaló.

La nueva temporada de La casa de los famosos México arrancará el próximo 27 de julio por Las Estrellas.