Producción privada de libros bajó 4.1 %

En 2024, el sector editorial privado en México registró una producción de más de 76 millones de ejemplares, una reducción del 4.1 % con respecto al 2023. Para Ignacio Uribe, coordinador de Gestión de Datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), “es el segundo decremento consecutivo, al igual que en 2023, que se debe básicamente a la cancelación de las compras del gobierno por sus programas de libros de texto gratuitos para secundaria”. Un proyecto de compra que en 2024 quedó completamente cancelado.

Al presentar los “Indicadores del sector editorial privado en México 2024-2025”, en el marco de la FIL Guadalajara, la industria mexicana dio cuenta que, como consecuencia, “también vemos una baja en la venta de ejemplares, que en este caso es de 2.6 % negativo”.

Diego Echeverría, presidente de la Caniem, aseguró que en general “se publicaron 20 mil 54 títulos, que representan una caída del 15 %, producimos 76.4 millones de ejemplares, que son apenas 4 % menos que en 2023”. Dijo que las ventas alcanzaron 79.2 millones de ejemplares.

“Sí, es un descenso moderado, pero sobre todo es por la ausencia de las compras gubernamentales; aun así, el sector facturó 11 mil 25 millones, lo cual quiere decir que en conjunto tuvimos un crecimiento nominal del 4.8. Es un avance modesto, pero es un avance y frente a las condiciones económicas e internacionales es un esfuerzo loable de la industria”, señaló Echeverría.

Estadísticas

En ese contexto, Nielsen IQ Book Data presentó el estudio “¿Quién es el comprador de libros en México?”, en el que hacen una radiografía del sector editorial privado en México en 2024, que muestra que, por ejemplo, en los últimos 12 meses, por categorías, el 18.5 % de los consumidores compró libros impresos o digitales, frente a un 38.2 % que compró un teléfono celular, o el 26 % que adquirió servicios de streaming.

Ignacio Uribe amplió los detalles y dijo que, a pesar de la cancelación de las compras gubernamentales, el sector consiguió incrementar su nivel de facturación, pues según los datos, “pasó de 10 mil 493 millones de pesos en 2023, a 11 mil 25 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento del 4.8 %”.

Agregó que la industria editorial mexicana dejó de facturar 500 millones de pesos en 2024 por los 15 millones de ejemplares de inglés que fue el último rubro en ser cancelado de los programas de gobierno de compra de libros gratuitos de secundaria.

Sin embargo, Echeverría apuntó que llegan a esta feria como una Cámara fortalecida y renovada, y dijo que México cerró en 2024 con más de 102 mil títulos con metadatos óptimos registrados en la plataforma de Metabooks, usada entre editoriales y librerías.