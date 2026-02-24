Producciones que mencionan a “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del grupo delictivo Jalisco Nueva Generación (CJNG) es mencionado en diversos documentales, reportajes de investigación y series de televisión sobre narcotráfico, en los que se destaca su ascenso de expolicía a uno de los capos más buscados del mundo.

El Mencho’s American Empire: Prime Video (alquiler)

Este documental de aproximadamente 19 minutos de duración se centra específicamente en la figura de “El Mencho”, investigando cómo ha infiltrado su imperio criminal en Estados Unidos y su perfil como uno de los narcotraficantes más buscados.

Este material documenta la vida, el ascenso al poder y la red delictiva de Nemesio, a la cual se le atribuye con la distribución de drogas y lavado de dinero en EU. Además, detalla la persecución por parte de agencias estadounidenses (DEA) por capturar al capo.

“El Sicario”, en Noticias Telemundo: Youtube

El episodio 3 de esta serie de investigación detalla cómo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo testimonios sobre las “reglas de oro” impuestas por “El Mencho” a sus sicarios en cuestión de disciplina, las cuales incluyen no consumir drogas.

Además, en 25 minutos ahonda más sobre su estructura delictiva, enfocándose en el reclutamiento de jóvenes por parte del grupo delictivo. También se menciona su pasado como policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco.

Trafficked with Mariana Van Zeller: National Geographic

Aunque la serie no cuenta con episodio dedicado exclusivamente a “El Mencho”, tiene episodios dedicados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde analiza la influencia del líder y su organización, enfocándose en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de armas de fuego al país. Todo ello de la mano de la galardonada periodista Mariana Van Zeller.

Mundo Narco: Spotify

Este podcast tiene múltiples episodios dedicados a la vida de Nemesio Oseguera. El capítulo 25 titulado “‘El Mencho’: de policía a líder internacional de las drogas”, se relatan sus inicios en los cuerpos de seguridad y cómo se convirtió en una figura clave del narcotráfico.

El episodio 26 titulado “‘El Mencho’: cómo consolidó un imperio de drogas internacional” se enfoca en la expansión estratégica del CJNG bajo su mando. En la temporada 2, episodio 10 titulado “Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’”, se hace una revisión actualizada de su estatus en la organización.